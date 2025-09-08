Murió el periodista Juan Ortelli, exdirector de la revista Rolling Stone y difusor de las batallas de rap en Argentina

Este lunes se conoció la triste noticia de la muerte de Juan Ortelli , reconocido por su rol como periodista de música y exdirector de la revista Rolling Stone (entre 2013 y 2018). A su vez Ortelli fue una figura clave en la difusión y el análisis de las batallas de rap en Argentina. El oriundo de Mendoza tenía 43 años.

“ Con profundo pesar y desazón informo a la comunidad periodística, artística, del rap y allegados, que por causas naturales ha fallecido mi gran y amado hermano Juan . Rogamos se extienda en su memoria una oración en honor a su legado periodístico, personal y emocional”, fue el texto que un familiar compartió en el perfil de Instagram del comunicador.

El portal Rolling Stone le dedicó un sentido mensaje en sus redes sociales. "A los 43 años falleció Juan Ortelli, exdirector de ROLLING STONE Argentina. Desde muy joven, Ortelli llevó el timón de una de las revistas más influyentes del periodismo cultural, y lo hizo con la irreverencia de quien entendía que la música y sus narrativas no pertenecen a unos pocos, sino a todos. Su trabajo lo acercó al rap, al freestyle, a las subculturas urbanas y a la energía de una generación que encontró en él un aliado editorial. Siempre defendió la autenticidad y la crudeza de lo real. Por eso, más que un editor, fue un contador de historias que supo mirar hacia los márgenes y darles voz. Su partida deja un vacío enorme, pero también la certeza de que el periodismo puede ser tan apasionado y vivo como una canción".