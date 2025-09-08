Los MTV Video Music Awards suelen ser uno de los espectáculos de premios más comentados, y este año no fue la excepción.
MTV Video Music Awards 2025: lista completa de ganadores
La ceremonia contó con actuaciones de artistas como Doja Cat, Lola Young, Tate McRae, Sabrina Carpenter, Post Malone con Jelly Roll y Lady Gaga.
-
Loni Willison: la historia de la supermodelo que lo perdió todo y hoy vive en la calle
-
"Los bienes visibles": una elegía a un padre que se extingue de a poco
LL Cool J regresó como presentador de los VMAs 2025, que tuvieron lugar en el UBS Arena en Elmont, Nueva York, y se transmitieron en vivo por CBS, MTV y Paramount+.
La ceremonia contó con actuaciones de artistas como Doja Cat, Lola Young, Tate McRae, Sabrina Carpenter, Post Malone con Jelly Roll y Lady Gaga. Además, Steven Tyler y Joe Perry de Aerosmith, Yungblud y Nuno Bettencourt se reunieron para rendir un emocionante homenaje al fallecido Ozzy Osbourne.
En cuanto a los codiciados trofeos Moon Person, Gaga, quien encabezó las nominaciones con 12, tuvo la noche más memorable, con cuatro galardones, incluyendo el de Artista del Año. Su exitoso dueto con Bruno Mars, "Die With a Smile", también se llevó el premio a la Mejor Colaboración. Mars, quien le siguió de cerca con 11 nominaciones, se alzó con el premio a la Canción del Año por "Apt.", su éxito con la cantante de Blackpink, Rosé.
Otros afortunados ganadores: Alex Warren, quien puede terminar teniendo el single más grande de 2025 con su éxito "Ordinary", se llevó el premio al Mejor Artista Nuevo; Tate McRae se llevó el premio a la Canción del Verano por "Just Keep Watching"; y Ariana Grande ganó el premio al Video del Año por "Brighter Days Ahead".
Ricky Martin aceptó el primer Premio Ícono Latino, entregado por su excompañera de gira, Jessica Simpson, tras interpretar un repertorio que incluyó su éxito de 1999, "Livin' la Vida Loca". Busta Rhymes también subió al escenario para interpretar un popurrí de sus canciones antes de ser galardonado con el Premio Visionario Rock the Bells.
El premio Video Vanguard de este año fue para Mariah Carey, quien interpretó una electrizante selección de sus propias joyas para la ocasión, incluyendo "Fantasy", "Honey", "Heartbreaker", "Obsessed", "It's Like That" y "We Belong Together". Cuando aceptó su Moon Person, Carey se apresuró a señalar que el trofeo era, sorprendentemente, su primer VMA.
A continuación, lea la lista completa de ganadores.
Vídeo del año
- GANADOR: Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”
- Billie Eilish – “Birds of a Feather”
- Kendrick Lamar — “Not Like Us”
- Lady Gaga y Bruno Mars — “Die With a Smile”
- Rosé y Bruno Mars — “Apt.”
- Sabrina Carpenter — “Manchild”
- The Weeknd y Playboi Carti — “Timeless”
Artista del año
- Bad Bunny
- Beyoncé
- Kendrick Lamar
- GANADOR: Lady Gaga
- Morgan Wallen
- Taylor Swift
- The Weeknd
Canción del año
- Billie Eilish – “Birds of a Feather”
- Alex Warren — “Ordinary”
- Lady Gaga y Bruno Mars — “Die With a Smile”
- GANADOR: Rosé y Bruno Mars — “Apt.”
- Gracie Abrams — “I Love You, I'm Sorry”
- Tate McRae — “Sports Car”
Mejor Artista Nuevo
- GANADOR: Alex Warren
- Ella Langley
- Gigi Perez
- Lola Young
- Sombr
- Las Marías
Mejor artista pop
- Ariana Grande
- Charli XCX
- Justin Bieber
- Lorde
- Miley Cyrus
- GANADOR: Sabrina Carpenter
- Tate McRae
Canción del verano
- Addison Rae – "Headphones On"
- Alex Warren – "Ordinary"
- Benson Boone – "Mystical Magical"
- BigXthaPlug con Bailey Zimmerman – "All the Way"
- Chappell Roan – "The Subway"
- Demi Lovato – "Fast"
- Doja Cat – "Jealous Type"
- Huntr/x: Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami – "Golden"
- Jessie Murph – "Blue Strips"
- Justin Bieber – "Daisies"
- Moliy, Silent Addy, Skillibeng y Shenseea – "Shake It to the Max (Fly) (Remix)"
- Morgan Wallen con Tate McRae – "What I Want"
- Ravyn Lenae con Rex Orange County – "Love Me Not"
- Sabrina Carpenter – "Manchild"
- Sombr – "12 to 12"
- GANADOR: Tate McRae – "Just Keep Watching"
Mejor actuación del año de MTV
- Shaboozey – "A Bar Song (Tipsy)"
- Ayra Starr – "Last Heartbreak Song"
- Mark Ambor – "Belong Together"
- Lay Bankz – "Graveyard"
- Dasha – "Bye Bye Bye"
- GANADORA: Katseye – "Touch"
- Jordan Adetunji – "Kehlani"
- Leon Thomas – "Yes It Is"
- Livingston – "Shadow"
- Damiano David – "Next Summer"
- Gigi Perez – "Sailor Song"
- Role Model – "Sally, When the Wine Runs Out"
Mejor colaboración
- Bailey Zimmerman y Luke Combs – "Backup Plan"
- Kendrick Lamar y SZA – "Luther"
- GANADORES: Lady Gaga y Bruno Mars – "Die with a Smile"
- Post Malone con Blake Shelton – "Pour Me a Drink"
- Rosé y Bruno Mars – "Apt"
- Selena Gomez y Benny Blanco – "Sunset Blvd"
Mejor pop
- Alex Warren — “Ordinary”
- GANADOR: Ariana Grande — “Brighter Days Ahead”
- Ed Sheeran — “Sapphire”
- Lady Gaga y Bruno Mars — “Die With a Smile”
- Rosé y Bruno Mars — “Apt.”
- Sabrina Carpenter — “Manchild”
Mejor hip-hop
- GANADOR: Doechii – "Anxiety"
- Drake – "Nokia"
- Eminem con Jelly Roll – "Alguien Sálvame"
- GloRilla con Sexyy Red – "Qué sabes de mí"
- Kendrick Lamar – "No somos como nosotros"
- LL Cool J con Eminem – "Murdergram Deux"
- Travis Scott – "4x4"
El mejor R&B
- Chris Brown – "Residuals"
- Leon Thomas y Freddie Gibbs – "Mutt (Remix)"
- GANADOR: Mariah Carey – "Type Dangerous"
- PartyNextDoor – "No Chill"
- SZA – "Drive"
- Summer Walker – "Heart of a Woman"
- The Weeknd y Playboi Carti – "Timeless"
La mejor alternativa
- Gigi Perez – "Sailor Song"
- Imagine Dragons – "Wake Up"
- Lola Young – "Messy"
- MGK y Jelly Roll – "Lonely Road"
- GANADOR: Sombr – "Back to Friends"
- The Marías – "Back to Me"
- Mejor rock
- GANADOR: Coldplay – "All My Love"
- Evanescence – "Afterlife"
- Green Day – "One Eyed Bastard"
- Lenny Kravitz – "Honey"
- Linkin Park – "The Emptiness Machine"
- Twenty One Pilots – "The Contract"
Mejor latino
- Bad Bunny – "Baile Inolvidable"
- J Balvin – "Rio"
- Karol G – "Si Antes Te Hubiera Conocido"
- Peso Pluma y Netón Vega – "La Patrulla"
- Rauw Alejandro y Romeo Santos – "Khé?"
- GANADOR: Shakira – "Soltera"
Los mejores afrobeats
- Asake y Travis Scott – "Active"
- Burna Boy y Travis Scott – "TaTaTa"
- Moliy, Silent Addy, Skillibeng y Shenseea – "Shake It to the Max (Fly) (Remix)"
- Rema – "Baby (Is It a Crime)"
- Tems con Asake – "Get It Right"
- GANADOR: Tyla – "Push 2 Start"
- Wizkid con Brent Faiyaz – "Piece of My Heart"
El mejor K-pop
- Aespa – "Whiplash"
- Jennie – "Like Jennie"
- Jimin – "Who"
- Jisoo – "Earthquake"
- GANADOR: Lisa con Doja Cat y Raye – "Born Again"
- Rosé – "Toxic Till the End"
- Stray Kids – "Chk Chk Boom"
Mejor country
- Chris Stapleton – "Creo que estoy enamorado de ti"
- Cody Johnson y Carrie Underwood – "Te voy a amar"
- Jelly Roll – "Mentiroso"
- GANADOR: Megan Moroney – "¿Estoy bien?"
- Morgan Wallen – "Sonríe"
- Lainey Wilson – "4x4xU"
Mejor álbum
- Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos
- Kendrick Lamar – GNX
- Lady Gaga – Mayhem
- Morgan Wallen – I'm the Problem
- GANADOR: Sabrina Carpenter – Short n' Sweet
- The Weeknd – Hurry Up Tomorrow
Mejor vídeo de larga duración
- GANADOR: Ariana Grande – Brighter Days Ahead
- Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos (Cortometraje)
- Damiano David – Funny Little Stories
- Mac Miller – Balloonerism
- Miley Cyrus – Something Beautiful
- The Weeknd – Hurry Up Tomorrow
Vídeo para el bien
- Burna Boy – "Higher"
- GANADOR: Charli XCX con Billie Eilish – "Guess"
- Doechii – "Anxiety"
- Eminem con Jelly Roll – "Somebody Save Me"
- Selena Gomez y Benny Blanco – "Younger and Hotter Than Me"
- Zach Hood con Sasha Alex Sloan – "Sleepwalking"
Mejor grupo
- Aespa
- All Time Low
- Backstreet Boys
- GANADOR: Blackpink
- Coldplay
- Evanescence
- Fuerza Regida
- Grupo Frontera
- Imagine Dragons
- Jonas Brothers
- Katseye
- My Chemical Romance
- Seventeen
- Stray Kids
- The Marías
- Twenty One Pilots
Mejor dirección
- Ariana Grande – Brighter Days Ahead - Dirigida por Christian Breslauer
- Charli XCX con Billie Eilish – "Guess" - Dirigida por Aidan Zamiri
- Kendrick Lamar – "Not Like Us" - Dirigida por Dave Free y Kendrick Lamar
- GANADOR: Lady Gaga – "Abracadabra" - Dirigida por Lady Gaga, Bethany Vargas y Parris Goebel
- Rosé y Bruno Mars – "Apt." - Dirigida por Bruno Mars y Daniel Ramos
- Sabrina Carpenter – "Manchild" - Dirigida por Vania Heymann y Gal Muggia
Mejor dirección artística
- Charli XCX con Billie Eilish – "Guess" - Dirección artística de Daniel Lane
- Kendrick Lamar – "Not Like Us" - Dirección artística de Freyja Bardell
- GANADOR: Lady Gaga – "Abracadabra" - Dirección artística de Wesley Goodrich
- Lorde – "Man of the Year" - Dirección artística de Chad Keith y Jenny Lass
- Miley Cyrus – "End of the World" - Dirección artística de David Meyer
- Rosé y Bruno Mars – "Apt." - Dirección artística de Elizabet Puksto
Mejor fotografía
- Ariana Grande – Brighter Days Ahead - Fotografía de Jeff Cronenweth
- Ed Sheeran – "Sapphire" - Fotografía de Nic Minns
- GANADOR: Kendrick Lamar – "Not Like Us" - Fotografía de Xiaolong Liu
- Lady Gaga – "Abracadabra" - Fotografía de Xiaolong Liu
- Miley Cyrus – "Easy Lover" - Fotografía de Benoît Debie
- Sabrina Carpenter – "Manchild" - Fotografía de Chris Ripley
Mejor coreografía
- GANADOR: Doechii – "Anxiety" - Coreografía de Robbie Blue
- FKA Twigs – "Eusexua" - Coreografía de Zoi Tatopoulos
- Kendrick Lamar – "Not Like Us" - Coreografía de Charm La'Donna
- Lady Gaga – "Abracadabra" - Coreografía de Parris Goebel
- Tyla – "Push 2 Start" - Coreografía de Lee-ché Janecke
- Zara Larsson – "Pretty Ugly" - Coreografía de Zoi Tatopoulos
Mejores efectos visuales
- Ariana Grande – Brighter Days Ahead - Efectos visuales de Mathematic
- Lady Gaga – "Abracadabra" - Efectos visuales de Yeap Crew, Yura Karikh e Igor Eyth
- Rosé y Bruno Mars – "Apt." - Efectos visuales de Maksymilian Rafal Ojster
- GANADOR: Sabrina Carpenter – "Manchild" - Efectos visuales de Vania Heymann y Tal Baltuch
- Tate McRae – "Just Keep Watching" - Efectos visuales de Daniel Saldivar y White Rhino VFX
- The Weeknd – Hurry Up Tomorrow - Efectos visuales de Zeke Faust
Mejor edición
- Charli XCX con Billie Eilish - "Guess"
- Ed Sheeran - "Sapphire"
- Kendrick Lamar - "Not Like Us"
- Lady Gaga - "Abracadabra"
- Sabrina Carpenter - "Manchild"
- GANADOR: Tate McRae - "Just Keep Watching" (De la película F1)
Premio de Video Vanguard
- GANADORA: Mariah Carey
Premio Visionario Rock the Bells de los MTV VMA
- GANADOR: Busta Rhymes
Premio Ícono Latino
- GANADOR: Ricky Martin
Dejá tu comentario