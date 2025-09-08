MTV Video Music Awards 2025: lista completa de ganadores

Lady Gaga fue una de las estrellas galardonadas en la noche del domingo.

Los MTV Video Music Awards suelen ser uno de los espectáculos de premios más comentados, y este año no fue la excepción.

LL Cool J regresó como presentador de los VMAs 2025, que tuvieron lugar en el UBS Arena en Elmont, Nueva York, y se transmitieron en vivo por CBS, MTV y Paramount+.

La ceremonia contó con actuaciones de artistas como Doja Cat, Lola Young, Tate McRae, Sabrina Carpenter, Post Malone con Jelly Roll y Lady Gaga . Además, Steven Tyler y Joe Perry de Aerosmith , Yungblud y Nuno Bettencourt se reunieron para rendir un emocionante homenaje al fallecido Ozzy Osbourne .

En cuanto a los codiciados trofeos Moon Person, Gaga, quien encabezó las nominaciones con 12, tuvo la noche más memorable, con cuatro galardones, incluyendo el de Artista del Año. Su exitoso dueto con Bruno Mars , "Die With a Smile" , también se llevó el premio a la Mejor Colaboración. Mars, quien le siguió de cerca con 11 nominaciones, se alzó con el premio a la Canción del Año por "Apt." , su éxito con la cantante de Blackpink , Rosé.

Otros afortunados ganadores: Alex Warren , quien puede terminar teniendo el single más grande de 2025 con su éxito "Ordinary", se llevó el premio al Mejor Artista Nuevo; Tate McRae se llevó el premio a la Canción del Verano por "Just Keep Watching"; y Ariana Grande ganó el premio al Video del Año por "Brighter Days Ahead" .

Ricky Martin aceptó el primer Premio Ícono Latino, entregado por su excompañera de gira, Jessica Simpson, tras interpretar un repertorio que incluyó su éxito de 1999, "Livin' la Vida Loca". Busta Rhymes también subió al escenario para interpretar un popurrí de sus canciones antes de ser galardonado con el Premio Visionario Rock the Bells.

El premio Video Vanguard de este año fue para Mariah Carey, quien interpretó una electrizante selección de sus propias joyas para la ocasión, incluyendo "Fantasy", "Honey", "Heartbreaker", "Obsessed", "It's Like That" y "We Belong Together". Cuando aceptó su Moon Person, Carey se apresuró a señalar que el trofeo era, sorprendentemente, su primer VMA.

A continuación, lea la lista completa de ganadores.

Vídeo del año

GANADOR: Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”

Billie Eilish – “Birds of a Feather”

Kendrick Lamar — “Not Like Us”

Lady Gaga y Bruno Mars — “Die With a Smile”

Rosé y Bruno Mars — “Apt.”

Sabrina Carpenter — “Manchild”

The Weeknd y Playboi Carti — “Timeless”

Artista del año

Bad Bunny

Beyoncé

Kendrick Lamar

GANADOR: Lady Gaga

Morgan Wallen

Taylor Swift

The Weeknd

Canción del año

Billie Eilish – “Birds of a Feather”

Alex Warren — “Ordinary”

Lady Gaga y Bruno Mars — “Die With a Smile”

GANADOR: Rosé y Bruno Mars — “Apt.”

Gracie Abrams — “I Love You, I'm Sorry”

Tate McRae — “Sports Car”

Mejor Artista Nuevo

GANADOR: Alex Warren

Ella Langley

Gigi Perez

Lola Young

Sombr

Las Marías

Mejor artista pop

Ariana Grande

Charli XCX

Justin Bieber

Lorde

Miley Cyrus

GANADOR: Sabrina Carpenter

Tate McRae

Canción del verano

Addison Rae – "Headphones On"

Alex Warren – "Ordinary"

Benson Boone – "Mystical Magical"

BigXthaPlug con Bailey Zimmerman – "All the Way"

Chappell Roan – "The Subway"

Demi Lovato – "Fast"

Doja Cat – "Jealous Type"

Huntr/x: Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami – "Golden"

Jessie Murph – "Blue Strips"

Justin Bieber – "Daisies"

Moliy, Silent Addy, Skillibeng y Shenseea – "Shake It to the Max (Fly) (Remix)"

Morgan Wallen con Tate McRae – "What I Want"

Ravyn Lenae con Rex Orange County – "Love Me Not"

Sabrina Carpenter – "Manchild"

Sombr – "12 to 12"

GANADOR: Tate McRae – "Just Keep Watching"

Mejor actuación del año de MTV

Shaboozey – "A Bar Song (Tipsy)"

Ayra Starr – "Last Heartbreak Song"

Mark Ambor – "Belong Together"

Lay Bankz – "Graveyard"

Dasha – "Bye Bye Bye"

GANADORA: Katseye – "Touch"

Jordan Adetunji – "Kehlani"

Leon Thomas – "Yes It Is"

Livingston – "Shadow"

Damiano David – "Next Summer"

Gigi Perez – "Sailor Song"

Role Model – "Sally, When the Wine Runs Out"

Mejor colaboración

Bailey Zimmerman y Luke Combs – "Backup Plan"

Kendrick Lamar y SZA – "Luther"

GANADORES: Lady Gaga y Bruno Mars – "Die with a Smile"

Post Malone con Blake Shelton – "Pour Me a Drink"

Rosé y Bruno Mars – "Apt"

Selena Gomez y Benny Blanco – "Sunset Blvd"

Mejor pop

Alex Warren — “Ordinary”

GANADOR: Ariana Grande — “Brighter Days Ahead”

Ed Sheeran — “Sapphire”

Lady Gaga y Bruno Mars — “Die With a Smile”

Rosé y Bruno Mars — “Apt.”

Sabrina Carpenter — “Manchild”

Mejor hip-hop

GANADOR: Doechii – "Anxiety"

Drake – "Nokia"

Eminem con Jelly Roll – "Alguien Sálvame"

GloRilla con Sexyy Red – "Qué sabes de mí"

Kendrick Lamar – "No somos como nosotros"

LL Cool J con Eminem – "Murdergram Deux"

Travis Scott – "4x4"

El mejor R&B

Chris Brown – "Residuals"

Leon Thomas y Freddie Gibbs – "Mutt (Remix)"

GANADOR: Mariah Carey – "Type Dangerous"

PartyNextDoor – "No Chill"

SZA – "Drive"

Summer Walker – "Heart of a Woman"

The Weeknd y Playboi Carti – "Timeless"

La mejor alternativa

Gigi Perez – "Sailor Song"

Imagine Dragons – "Wake Up"

Lola Young – "Messy"

MGK y Jelly Roll – "Lonely Road"

GANADOR: Sombr – "Back to Friends"

The Marías – "Back to Me"

Mejor rock

GANADOR: Coldplay – "All My Love"

Evanescence – "Afterlife"

Green Day – "One Eyed Bastard"

Lenny Kravitz – "Honey"

Linkin Park – "The Emptiness Machine"

Twenty One Pilots – "The Contract"

Mejor latino

Bad Bunny – "Baile Inolvidable"

J Balvin – "Rio"

Karol G – "Si Antes Te Hubiera Conocido"

Peso Pluma y Netón Vega – "La Patrulla"

Rauw Alejandro y Romeo Santos – "Khé?"

GANADOR: Shakira – "Soltera"

Los mejores afrobeats

Asake y Travis Scott – "Active"

Burna Boy y Travis Scott – "TaTaTa"

Moliy, Silent Addy, Skillibeng y Shenseea – "Shake It to the Max (Fly) (Remix)"

Rema – "Baby (Is It a Crime)"

Tems con Asake – "Get It Right"

GANADOR: Tyla – "Push 2 Start"

Wizkid con Brent Faiyaz – "Piece of My Heart"

El mejor K-pop

Aespa – "Whiplash"

Jennie – "Like Jennie"

Jimin – "Who"

Jisoo – "Earthquake"

GANADOR: Lisa con Doja Cat y Raye – "Born Again"

Rosé – "Toxic Till the End"

Stray Kids – "Chk Chk Boom"

Mejor country

Chris Stapleton – "Creo que estoy enamorado de ti"

Cody Johnson y Carrie Underwood – "Te voy a amar"

Jelly Roll – "Mentiroso"

GANADOR: Megan Moroney – "¿Estoy bien?"

Morgan Wallen – "Sonríe"

Lainey Wilson – "4x4xU"

Mejor álbum

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

Kendrick Lamar – GNX

Lady Gaga – Mayhem

Morgan Wallen – I'm the Problem

GANADOR: Sabrina Carpenter – Short n' Sweet

The Weeknd – Hurry Up Tomorrow

Mejor vídeo de larga duración

GANADOR: Ariana Grande – Brighter Days Ahead

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos (Cortometraje)

Damiano David – Funny Little Stories

Mac Miller – Balloonerism

Miley Cyrus – Something Beautiful

The Weeknd – Hurry Up Tomorrow

Vídeo para el bien

Burna Boy – "Higher"

GANADOR: Charli XCX con Billie Eilish – "Guess"

Doechii – "Anxiety"

Eminem con Jelly Roll – "Somebody Save Me"

Selena Gomez y Benny Blanco – "Younger and Hotter Than Me"

Zach Hood con Sasha Alex Sloan – "Sleepwalking"

Mejor grupo

Aespa

All Time Low

Backstreet Boys

GANADOR: Blackpink

Coldplay

Evanescence

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Imagine Dragons

Jonas Brothers

Katseye

My Chemical Romance

Seventeen

Stray Kids

The Marías

Twenty One Pilots

Mejor dirección

Ariana Grande – Brighter Days Ahead - Dirigida por Christian Breslauer

Charli XCX con Billie Eilish – "Guess" - Dirigida por Aidan Zamiri

Kendrick Lamar – "Not Like Us" - Dirigida por Dave Free y Kendrick Lamar

GANADOR: Lady Gaga – "Abracadabra" - Dirigida por Lady Gaga, Bethany Vargas y Parris Goebel

Rosé y Bruno Mars – "Apt." - Dirigida por Bruno Mars y Daniel Ramos

Sabrina Carpenter – "Manchild" - Dirigida por Vania Heymann y Gal Muggia

Mejor dirección artística

Charli XCX con Billie Eilish – "Guess" - Dirección artística de Daniel Lane

Kendrick Lamar – "Not Like Us" - Dirección artística de Freyja Bardell

GANADOR: Lady Gaga – "Abracadabra" - Dirección artística de Wesley Goodrich

Lorde – "Man of the Year" - Dirección artística de Chad Keith y Jenny Lass

Miley Cyrus – "End of the World" - Dirección artística de David Meyer

Rosé y Bruno Mars – "Apt." - Dirección artística de Elizabet Puksto

Mejor fotografía

Ariana Grande – Brighter Days Ahead - Fotografía de Jeff Cronenweth

Ed Sheeran – "Sapphire" - Fotografía de Nic Minns

GANADOR: Kendrick Lamar – "Not Like Us" - Fotografía de Xiaolong Liu

Lady Gaga – "Abracadabra" - Fotografía de Xiaolong Liu

Miley Cyrus – "Easy Lover" - Fotografía de Benoît Debie

Sabrina Carpenter – "Manchild" - Fotografía de Chris Ripley

Mejor coreografía

GANADOR: Doechii – "Anxiety" - Coreografía de Robbie Blue

FKA Twigs – "Eusexua" - Coreografía de Zoi Tatopoulos

Kendrick Lamar – "Not Like Us" - Coreografía de Charm La'Donna

Lady Gaga – "Abracadabra" - Coreografía de Parris Goebel

Tyla – "Push 2 Start" - Coreografía de Lee-ché Janecke

Zara Larsson – "Pretty Ugly" - Coreografía de Zoi Tatopoulos

Mejores efectos visuales

Ariana Grande – Brighter Days Ahead - Efectos visuales de Mathematic

Lady Gaga – "Abracadabra" - Efectos visuales de Yeap Crew, Yura Karikh e Igor Eyth

Rosé y Bruno Mars – "Apt." - Efectos visuales de Maksymilian Rafal Ojster

GANADOR: Sabrina Carpenter – "Manchild" - Efectos visuales de Vania Heymann y Tal Baltuch

Tate McRae – "Just Keep Watching" - Efectos visuales de Daniel Saldivar y White Rhino VFX

The Weeknd – Hurry Up Tomorrow - Efectos visuales de Zeke Faust

Mejor edición

Charli XCX con Billie Eilish - "Guess"

Ed Sheeran - "Sapphire"

Kendrick Lamar - "Not Like Us"

Lady Gaga - "Abracadabra"

Sabrina Carpenter - "Manchild"

GANADOR: Tate McRae - "Just Keep Watching" (De la película F1)

Premio de Video Vanguard

GANADORA: Mariah Carey

Premio Visionario Rock the Bells de los MTV VMA

GANADOR: Busta Rhymes

Premio Ícono Latino