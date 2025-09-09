Los Cafres celebran el 30 aniversario de su disco debut con una reedición en vinilo y un show en Vorterix

Además se está trabajando en todos los álbumes de Los Cafres para lograr una mezcla y mastering con un sonido fiel al formato, e ir lanzándolos en el futuro.

El viernes 19 de septiembre, saldrá a la venta el vinilo doble del primer disco de Los Cafres , “Frecuencia Cafre” , el primer disco de reggae roots en español en una edición especial que festeja el 30° aniversario de su lanzamiento.

Además la banda confirmó su s how de despedida del año en el Teatro Vorterix el 12 de diciembre . Las entradas ya están a la venta en allaccess.com.

Editados por PopArt Discos y con distribución de DBN, los vinilos serán de 180 gramos y tendrán un arte especial. Además, a diferencia de la edición en vinilo de 2014, en esta ocasión el tracklist estará completo.

Cuando Los Cafres cumplieron 25 años reeditaron la mayoría de sus álbumes, que habían sido lanzados en los formatos CD y los dos primeros, en cassette. Aquella reedición se agotó rápidamente, y fueron montones los mensajes que desde entonces llegaron a las redes sociales de la banda preguntando dónde se podían conseguir.

La palabra de Guille Bonetto sobre la reedición de su primer disco

En palabras de Guille Bonetto: “El relanzamiento en doble vinilo de 'Frecuencia Cafre' es súper especial. En esta edición doble tenemos la posibilidad de que se incluyan todos los temas, ya que en las versiones anteriores tuvimos que hacer recortes al ser un solo disco.

Ambos álbumes fueron remasterizados por Pedro Pearson y nos dimos la oportunidad de usar versiones diferentes, se editaron las mezclas de Errol Brown y se usó material inédito. El sonido de ambos discos es espectacular.

Para nosotros este disco es importantísimo, en muchos aspectos. Incluso escapa un poco de lo que signifique para nosotros. Porque por ejemplo 'Frecuencia Cafre’ es el primer disco de reggae roots en español del mundo.

Y es fundamental más allá de lo que nosotros consideremos o lo que signifique espiritualmente para nosotros.

Significa un hito en este planeta y es un orgullo formar parte de eso.

Somos amantes y enamorados del reggae, y esta ritmo que nos metió en el mundo de la música”.

Pero esto recién empieza, porque se está trabajando en todos los álbumes de Los Cafres para lograr una mezcla y mastering con un sonido fiel al formato, e ir lanzándolos en el futuro.