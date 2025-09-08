Murió Rick Davies, líder de Supertramp, la icónica banda de rock de los ´70s: Tenía 81 años







Rick Davies falleció el sábado pasado según el comunicado oficial de su banda, Supertramp. Tenía 81 años y será recordado como un grande en la historia del rock.

Rick Davies falleció a los 81 años. Fue el fundador de la icónica Supertramp. Gentileza TMZ X

El vocalista y compositor de Supertramp, Rick Davis, falleció a sus 81 años. La reconocida banda confirmó la noticia que entristeció al mundo de la música. "Como coautor, junto con su socio Roger Hodgson, fue la voz y el pianista detrás de las canciones más icónicas de Supertramp, dejando una huella imborrable en la historia del rock", manifestó el conjunto musical a través de un comunicado.

En el escrito que confirmó la triste noticia, Supertramp añadió: "Su voz conmovedora y su inconfundible toque del Wurlitzer se convirtieron en el corazón del sonido de la banda". Rick había sido diagnosticado diez años atrás con un mieloma múltiple, un tipo de cáncer agresivo.

Davies había nacido en Swidon, en el suroeste de Inglaterra en el año 1944 y forjó una pasión inigualable por el jazz, el blues y el piano. Además, fue impulsor en la creación de Supertramp cuando publicó un anuncio en una revista para reclutar a músicos, allá por los años 70. "Más allá del escenario, Rick era conocido por su calidez, resiliencia y devoción a su esposa Sue, con quien compartió más de cinco décadas", expresó la banda sobre la partida de Davies.

Rick Davies Rick Davies, cofundador de la genial Supertramp. Redes sociales

Mieloma múltiple: la enfermedad que Rick Davies padecía desde hacía una década El mieloma múltiple que padeció Rick Davies es un cáncer en las células plasmáticas que están en la médula ósea, fundamentales para el sistema inmunitario, según explica el sitio American Cancer Society. En la médula ósea, además de las células plasmáticas, también hay glóbulos rojos y blancos, plaquetas y células sanguíneas. La función de las células plasmáticas es precisamente producir anticuerpos protegiendo al organismo de agentes externor.

Bajo el nombre de mieloma múltiple se considera en realidad eal proceso en el que las células plasmáticas se tornan cancerosas y crecen de manera incontrolable. El crecimiento que no tiene control de estas células puede producir fallas renales, problemas en los huesos, recuento bajo de células sanguíneas o infecciones entre otros trastornos. De allí que este tipo de cáncer sea considerado agresivo. Los éxitos de Supertramp El grupo musical Supertramp ganó el Grammy en el año 1979 con el éxito de su álbum llamado "Breakfast in America", que fue un puntapié para la banda, con matices de rock y pop. Algunos éxitos súper conocidos de la banda británica fueron "Goodbay Stranger" y "My kind of lady", ambos hitazos de los que el principal responsable fue Rick Davies.

