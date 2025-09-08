Katy Perry llegó a la Argentina y levantó un cuadro de Eva Perón







La cantante llegó al país dos días antes de sus esperados shows en el Movistar Arena, programados para el 9 y 10 de septiembre.

Katy Perry con el cuadro de Evita.

La cantante Katy Perry, quien se encuentra en Argentina para presentar su gira "The Lifetimes Tour", sorprendió a sus seguidores al levantar un cuadro de Eva Perón durante su encuentro con fans. Este gesto se produce en un contexto especial, ya que la artista regresa al país después de siete años.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Perry llegó al país dos días antes de sus esperados shows en el Movistar Arena, programados para el 9 y 10 de septiembre. Su visita ha generado gran expectativa, especialmente entre sus seguidores, quienes la recibieron con emoción.

Durante su encuentro, la cantante recibió varios regalos, entre ellos, el cuadro de Eva Perón, una figura emblemática de la historia argentina.

Katy Perry Eva Perón

La estadía de Katy Perry en Argentina Desde su llegada a la Ciudad de Buenos Aires, la artista se mostró muy cercana con sus seguidores. El domingo por la tarde, una vez que arribó al hotel, se dirigió a la entrada para conversar con sus fanáticos quienes la esperaban emocionados después de siete años sin estar en suelo argentino.

Durante este breve encuentro Katy Perry se dedicó a la firma autógrafos, aunque prefirió no salir del recinto para poder protegerse y cuidar su voz de cara a sus dos shows. Se espera que la cantante no solo presente su más reciente disco de estudio, "143", sino que un haga un show único y con una súper producción donde recorrerá todos los hits de su carrea como “Roar”, “Firework” o “Hot n Cold”.