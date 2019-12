Jonathan Pryce, el actor británico que fue Perón y ahora personifica al Papa Francisco

En “Los dos papas”, Pryce y Hopkins se someten a un duelo de gran valor actoral sostenido en dos posturas políticas de clara contraposición. Un filme, por momentos edulcorado, que muestra la transición papal entre la renuncia de Benedicto XVI y la proclamación de Francisco.

En declaraciones recientes el artista inglés reconoció que nunca fue una persona religiosa, pero que “el día que se lo nombró Papa a Francisco estaba en la televisión todo el tiempo, en los diarios, y no me parecía solo una figura religiosa sino una figura política. Para mí significó cambio y esperanza para la sociedad en general, no necesariamente para la Iglesia Católica. Eso me sacó los pensamientos negativos que tenía y quise interpretar a ese hombre que dijo todas esas cosas, especialmente sobre los refugiados y el medio ambiente”.

Pryce, que ya se había empapado de la historia argentina de los últimos años cuando vino a al país a interpretar a Perón, agregó que “Francisco significa muchas cosas para los argentinos, hay muchos que siguen viendo la parte oscura y la posible colaboración con la dictadura militar, que se ve en la película, y otros lo celebran como un líder. Fue una gran responsabilidad y tengo que tratarlo con respeto porque soy un outsider”.

El artista comenzó su carrera en los 70. Fue en esa época cuando se convirtió en un habitué en las tablas de los teatros de Inglaterra como parte de la Royal Shakespeare Company y el Everyman Theatre. Sin embargo, recién en 1985, a los 38 años, le llegó el reconocimiento internacional como protagonista de “Brazil”, una de las mejores de la historia del cine, a cargo del gran Terry Gilliam, quien lo volvió a convocar para “Las aventuras del Barón Munchaunsen”.

“Carrington” (1995) fue el primer papel que le valió algunos premios. En este film, en el que compartió protagónico con Emma Thompson, interpretó al escritor Lytton Strachey, uno de los escritores más representativos del género biográfico del siglo XX. Gracias a este filme ganó su primer gran premio como actor principal en Cannes. Pero fue, sin dudas, con “El mañana nunca muere”, segunda entrega de James Bond con Pierce Brosnan como protagonista, y con la saga de “Piratas del Caribe”, en cine, que alcanzó el reconocimiento popular.

En el mundo de la televisión, la llegada masiva se dio hace sólo cuatro años cuando comenzó su participación en Game of Thrones como el Gorrión Supremo. “Recuerdo que empecé con el personaje más o menos en la época que el papa Francisco fue elegido. Y el papa Francisco hacía lo mismo que Gorrión Supremo, excepto por andar descalzo, pero podría haber estado descalzo. Les hablaba a los pobres, administraba para los pobres, exactamente como mi personaje. Así que las intenciones son buenas. Pero el lado fundamentalista de la fe empieza a ganar espacio: los castigos, la brutalidad, el ejército, son cada vez más grandes”, sostuvo en su momento el actor sobre uno de los personajes más fuertes que durante los doce capítulos en los que formó parte de la serie.

Nacido en Gales en 1947, Pryce vive uno de sus mejores momentos en la actuación con la salida de “Los dos papas”, filme que lo llevó a ser nominado, por primera vez (en una participación cinematográfica), para los Globo de Oro. Competirá en la terna contra pesos pesados como Joaquin Phoenix, Christian Bale, Antonio Banderas y el joven Adam Driver.