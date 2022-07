Primera imagen de The Whale, lo nuevo de Darren Aronofsky con Brendan Fraser como protagonista

“Será como algo que no has visto antes”, dijo Fraser a Unilad el año pasado sobre su actuación en The Whale. “Eso es realmente todo lo que puedo decirles... El guardarropa y el vestuario eran extensos, sin costuras, engorrosos. Esto ciertamente está muy lejos de todo lo que he hecho, pero no quiero ser tímido... sé que va a causar una impresión duradera".

The Whale A24 Films

Si bien Fraser tuvo un papel secundario en No Sudden Movie de Steven Soderbergh el año pasado, The Whale marca un gran regreso para el actor en su primer papel protagónico desde la película de acción directa a DVD de 2013 Breakout. La agenda de Fraser incluye los papeles en el western de Apple de Martin Scorsese Killers of the Flower Moon y el villano como Garfield Lynns/Firefly en la película de DC Batgirl, que llegará a HBO Max a finales de este año.

A24 aún no ha anunciado una fecha de lanzamiento para The Whale. La película es una de las tres películas de A24 que se estrenan en Venecia junto con Pearl y The Eternal Daughter.