“Clementina”: el premio menos pensado en el BAFICI 2022

Otros premios, oficiales y no oficiales, algunos de ellos bien merecidos, recibieron “Happer’s Comet” (Tyler Taormina, EE.UU.), “The cry of granuaille” (Dónal Foreman, Irlanda), “Leonor will never die” (Martika Ramírez, Filipinas), “Eami” (Paz Encina, Paraguay), “Le prince” (Lisa Bierwirth, Alemania), “El filmador” (Aldo Garay, Uruguay), “Los guardianes de la eternidad” (Aristotelis Maragkos, Grecia), las españolas “Sis diez corrents” (Neus Ballus) y “Cerdita” (Carlota Martínez), las chilenas “Proyecto fantasma” (Roberto Dovaris) y “El pa(de)ciente” (Constanza Fernández) y las argentinas “Carrero” (Fiona Brown y Germán Basso), “La edad media” (Alejo Moguilansky & Luciana Acuña), “A Little love package” (Gastón Solnicki), “El fulgor” (Martín Farina), “Camuflaje” (Jonatan Perel), “Smog en tu corazón” (Lucía Seles, seudónimo de Diego Fernández), “Sean eternxs” (Raúl Perrone), “El monte” (Sebastián Caulier), y la lista sigue.