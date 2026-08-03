Lali Espósito suma un nuevo show en River Plate: cómo y dónde comprar las entradas + Agregar ámbito en









Tras ocho estadios agotados en el marco de esta gira —cinco Vélez Sarsfield en 2025 y dos River Plate en 2026—, la artista coronará esta etapa histórica con una última gran celebración.

Lali suma un tercer show en el estadio de River.

Luego de hacer historia hace apenas dos meses al convocar a más de 160.000 personas en dos estadios River Plate completamente agotados, Lali Espósito confirmó lo que su público tanto pidió: un tercer Estadio Monumental, que marcará el cierre definitivo de la gira de NO VAYAS A ATENDER CUANDO EL DEMONIO LLAMA.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Tras ocho estadios agotados en el marco de esta gira —cinco Vélez Sarsfield en 2025 y dos River Plate en 2026—, la artista coronará esta etapa histórica con una última gran celebración en el Monumental el sábado 26 de septiembre.

Cómo y dónde comprar las entradas para el show de Lali en River Plate La preventa de entradas estará disponible el miércoles 5 de agosto a las 11 hs (9 cuotas sin interés con tarjetas Macro Visa). Mientras que la venta general se habilitará automáticamente al agotarse la preventa (con todos los medios de pago y continúa el beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas Macro Visa) a través de allaccess.com.ar.

Precios y ubicaciones para Lali en River Plate Campo Delantero + Acceso Anticipado $245000 + SC

Campo Delantero $145000 + SC

Campo General $80000 + SC

Plateas San Martín y Belgrano Preferenciales $120000 + SC

Plateas San Martín y Belgrano Altas $85000 + SC

Platea Sivori Media $90000 + SC

Platea Sivori Alta $60000 + SC El paso de LALI por River Plate dejó una huella imborrable en la música argentina. Fueron dos noches épicas, atravesadas por la lluvia, una producción de nivel internacional y una fiesta inolvidable que reunió a miles de personas. Los conciertos contaron con la participación en vivo de todos los artistas invitados de NO VAYAS A ATENDER CUANDO EL DEMONIO LLAMA —Dillom, Miranda! y DUKI— y regalaron un momento histórico con la aparición sorpresa de Kylie Minogue, en un encuentro que dio la vuelta al mundo y consagró uno de los momentos más icónicos del pop latino reciente.

Este tercer River guarda, además, una coincidencia especial: el 26 de septiembre se cumplen exactamente dos años del lanzamiento de "Fanático", la canción que dio inicio a una era que transformó el pop argentino y marcó un antes y un después en la carrera de LALI. Todo parece indicar que será la gran celebración y el cierre definitivo de un ciclo histórico.