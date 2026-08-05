Hello regresa a La Fábrica con cuatro funciones para celebrar el histórico MTV Unplugged de Charly García + Agregar ámbito en









En cada presentación, el espectáculo propone una experiencia única alrededor de uno de los discos más emblemáticos del rock argentino.

HELLO suma nuevas fechas en La Fabrica. El show propone un recorrido por el repertorio del inolvidable MTV Unplugged que Charly García grabó en 1995, desde una perspectiva singular: las canciones vuelven a sonar interpretadas por algunos de los músicos que fueron protagonistas de aquella grabación histórica.

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La formación está integrada por Fabián "Zorrito" Quintiero, Fernando Samalea y los hermanos Di Salvo, mientras que la voz principal estará a cargo de Emme Vitale o An Espil, según la función. Cada presentación suma además artistas invitados, por lo que ninguna noche es igual a la otra.

Pity Álvarez fue uno de los invitados durante las presentaciones de HELLO. A lo largo del ciclo ya participaron figuras como Pity Álvarez, Iván Noble, Emi Brancciari, Chechi De Marcos, Cucuza Castiello y Sonia Álvarez en arpa, entre otros artistas que se fueron incorporando a esta celebración de una de las obras más influyentes del rock argentino.

Cómo es el show de HELLO Lejos de un tributo convencional, HELLO recupera el espíritu creativo de un álbum que marcó a varias generaciones desde la experiencia de quienes formaron parte de su realización. Más que recrear un concierto, propone volver a encontrarse con esas canciones en un formato vivo, abierto al diálogo entre músicos y a la sorpresa de los invitados.

El escenario vuelve a ser La Fábrica, el espacio cultural de Fitz Roy 1245 donde Charly García desarrolló buena parte de su obra durante más de una década. Hoy, ese mismo lugar continúa su historia como un punto de encuentro para la música en vivo, la gastronomía y la creación artística, manteniendo vivo el espíritu de la histórica "Fábrica de Sueños".

Funciones Miércoles 13 de agosto

Sábado 16 de agosto

Lunes 18 de agosto

Lunes 25 de agosto Entradas a la venta por https://sumoticket.com/