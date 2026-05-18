Fito Páez vuelve al Movistar Arena: cómo y dónde conseguir las entradas

Lo qué será su quinto show en Buenos Aires promete ser una celebración de la música, la poesía y la conexión irrepetible con el público argentino.

Fito Páez confirmó su quinto show en el Movistar Arena para el día lunes 29 de junio donde nuevamente se reencontrará con su público para una noche especial y emocionante colmada de sus mayores éxitos que marcan generaciones y nuestra cultura.

Este nuevo tour marca el inicio de una etapa completamente nueva en la vida artística de Fito : un espectáculo concebido desde cero, con versiones inéditas de sus grandes canciones y una selección de temas pensada con precisión artesanal.

Las entradas se encontrarán disponibles desde el día martes 19 de mayo a las 13 hs con todos los medios de pago y un beneficio con tarjetas BBVA a través de www.movistararena.com.ar.

abril con entradas agotadas como parte del Sale el Sol Tour y ya comienza a inscribirse entre los grandes acontecimientos musicales del año.

Este 20 de mayo, Paez hará su cuarta fecha con localidades agotadas, donde repasará su trayectoria de una manera única y emocionante, reafirmando la magia y el vínculo inquebrantable de uno de los artistas más emblemáticos de nuestro país con su público. Acompañado de una banda de primer nivel y una propuesta visual a cargo de Sergio Lacroix consolidando una experiencia integral tanto en lo sonoro como en lo escénico.

De esta manera, el Sale el Sol Tour continúa su recorrido, confirmando su potencia, emoción y convocatoria de uno de los artistas más influyentes de la música en español.

SALE EL SOL TOUR 2026:

19 de marzo - Movistar Arena - Buenos Aires AGOTADO

20 de marzo - Movistar Arena - Buenos Aires AGOTADO

10 de abril - Movistar Arena - Buenos Aires AGOTADO

15 de abril - Estadio Ruca Che - Neuquén

17 de abril - Arena Maipú - Mendoza

15 de mayo - Antel Arena - Montevideo

20 de Mayo - Movistar Arena - Buenos Aires

05 de junio - Arena Cañaveralejo - Cali

06 de junio - Plaza de Toros - Manizales

09 de junio - La Macarena - Medellín

12 de junio - Movistar Arena - Bogotá

29 de junio - Movistar Arena - Buenos Aires ¡NUEVA FECHA!

01 de octubre - Predio FISA - Bahía Blanca

03 de octubre - Polideportivo - Mar del Plata

09 de octubre - Estadio Delmi - Salta

11 de octubre - Club Atlético Central - Tucumán

16 de octubre - Plaza de la Música - Córdoba

31 de octubre - Playón Estadio Único Diego Armando Maradona - La Plata

05 de noviembre - Polideportivo - Santa María - Posadas

07 de noviembre - Anfiteatro Cocomarola - Corrientes

28 de noviembre - Estación Belgrano - Santa Fé

Más fechas por anunciar.