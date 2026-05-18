Fito Páez confirmó su quinto show en el Movistar Arena para el día lunes 29 de junio donde nuevamente se reencontrará con su público para una noche especial y emocionante colmada de sus mayores éxitos que marcan generaciones y nuestra cultura.
Fito Páez vuelve al Movistar Arena: cómo y dónde conseguir las entradas
Lo qué será su quinto show en Buenos Aires promete ser una celebración de la música, la poesía y la conexión irrepetible con el público argentino.
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Este nuevo tour marca el inicio de una etapa completamente nueva en la vida artística de Fito: un espectáculo concebido desde cero, con versiones inéditas de sus grandes canciones y una selección de temas pensada con precisión artesanal.
Cómo y dónde conseguir las entradas para Fito Páez en el Movistar Arena
Las entradas se encontrarán disponibles desde el día martes 19 de mayo a las 13 hs con todos los medios de pago y un beneficio con tarjetas BBVA a través de www.movistararena.com.ar.
abril con entradas agotadas como parte del Sale el Sol Tour y ya comienza a inscribirse entre los grandes acontecimientos musicales del año.
Este 20 de mayo, Paez hará su cuarta fecha con localidades agotadas, donde repasará su trayectoria de una manera única y emocionante, reafirmando la magia y el vínculo inquebrantable de uno de los artistas más emblemáticos de nuestro país con su público. Acompañado de una banda de primer nivel y una propuesta visual a cargo de Sergio Lacroix consolidando una experiencia integral tanto en lo sonoro como en lo escénico.
De esta manera, el Sale el Sol Tour continúa su recorrido, confirmando su potencia, emoción y convocatoria de uno de los artistas más influyentes de la música en español.
SALE EL SOL TOUR 2026:
- 19 de marzo - Movistar Arena - Buenos Aires AGOTADO
- 20 de marzo - Movistar Arena - Buenos Aires AGOTADO
- 10 de abril - Movistar Arena - Buenos Aires AGOTADO
- 15 de abril - Estadio Ruca Che - Neuquén
- 17 de abril - Arena Maipú - Mendoza
- 15 de mayo - Antel Arena - Montevideo
- 20 de Mayo - Movistar Arena - Buenos Aires
- 05 de junio - Arena Cañaveralejo - Cali
- 06 de junio - Plaza de Toros - Manizales
- 09 de junio - La Macarena - Medellín
- 12 de junio - Movistar Arena - Bogotá
- 29 de junio - Movistar Arena - Buenos Aires ¡NUEVA FECHA!
- 01 de octubre - Predio FISA - Bahía Blanca
- 03 de octubre - Polideportivo - Mar del Plata
- 09 de octubre - Estadio Delmi - Salta
- 11 de octubre - Club Atlético Central - Tucumán
- 16 de octubre - Plaza de la Música - Córdoba
- 31 de octubre - Playón Estadio Único Diego Armando Maradona - La Plata
- 05 de noviembre - Polideportivo - Santa María - Posadas
- 07 de noviembre - Anfiteatro Cocomarola - Corrientes
- 28 de noviembre - Estación Belgrano - Santa Fé
Más fechas por anunciar.