Como Inception y Black Mirror: la serie escondida de HBO Max donde te tenés que cuidar en tus sueños

Este thriller asiático de apenas 8 capítulos plantea una trama única en la que dormir se vuelve un verdadero peligro.

Esta joya escondida de HBO Max te va a enganchar de principio a fin.

Hay producciones que pasan desapercibidas dentro de los catálogos de streaming, pero que ofrecen propuestas originales capaces de sorprender incluso a los fanáticos más exigentes de la ciencia ficción. Ese es el caso de una serie taiwanesa que construye un universo donde la mente humana deja de ser un espacio privado .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Disponible en HBO Max desde hace tiempo, esta serie estrenada en 2020 es una especie de suspenso policial con una fuerte carga psicológica. Con una única temporada de 8 episodios , logra que te preguntes qué es lo que ocurriría si alguien pudiera entrar en tus sueños y alterar tus recuerdos.

La serie que te va a hacer dudar antes de ir a dormir.

La historia de esta producción toma lugar en un futuro bastante cercano donde la ciencia desarrolló un mecanismo capaz de acceder al subconsciente de las personas . Si bien al principio esto parece un descubrimiento revolucionario para la medicina y la neurología, rápidamente adquiere un lado mucho más peligroso.

La tecnología comienza a caer en manos equivocadas y distintas organizaciones descubren cómo aprovecharla para manipular información, esconder evidencias e intervenir directamente en la memoria humana.

Es por eso que un grupo interdisciplinario integrado por investigadores, especialistas en neurociencia y agentes policiales inicia una serie de investigaciones para descubrir quién está detrás de estos delitos.

A medida que los casos avanzan, los protagonistas encuentran conexiones entre experimentos secretos, desapariciones y una red clandestina que opera dentro de los propios sueños de las víctimas.

Lo más interesante es que cada sueño funciona como una escena del crimen distinta donde las leyes de la física dejan de existir y la lógica pierde fuerza, lo que obliga a los investigadores a interpretar símbolos, recuerdos fragmentados y escenarios cambiantes.

HBO Max: tráiler de Cazadores de sueños

Embed - HBO - DREAM RAIDER (Premieres 16 August)

HBO Max: elenco de Cazadores de sueños