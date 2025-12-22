Cómo sigue la salud de Christian Petersen: el estricto pedido de su familia + Seguir en









El reconocido chef sufrió una falla multiorgánica mientras realizaba una expedición al volcán Lanín.

El cocinero de 56 años sigue internado. Cba24

Tras sufrir una descompensación que derivó en una falla multiorgánica en medio de una excursión para ascender al volcán Lanín, el chef Christian Petersen mostró una evolución favorable en su estado de salud y fue extubado en las últimas horas, mientras continúa internado en San Martín de los Andes.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Petersen fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Ramón Carrillo, donde permanece bajo seguimiento médico. Desde el centro de salud informaron —por pedido de la familia— que no se emitirán nuevos partes médicos públicos sobre su evolución.

Sin embargo, según indicó el portal La Gaceta, el cocinero presentó “señales alentadoras” en los últimos días. De acuerdo con esa información, se despertó, reaccionó a estímulos y fue retirado de la asistencia respiratoria mecánica, aunque continúa bajo controles estrictos del equipo médico.

Cómo fue la descompensación de Christian Petersen Según trascendió en su momento, el reconocido chef fue rescatado en medio de una travesía en la montaña y, una vez sedado, fue trasladado al centro de salud. “Estaba en una excursión en el Sur, escalando el volcán Lanín y sufrió una afección cardíaca. Está internado en terapia intensiva, lo quieren trasladar, pero no mejora”, indicaron.

En tanto, el portal local Realidad Sanmartinense detalló: “Todo comenzó cuando el guía de la excursión notó que uno de los integrantes del grupo no se encontraba en buenas condiciones físicas. De inmediato dio aviso al guardaparque y pidió asistencia”.

Los guías de la excursión brindaron contención inmediata y efectuaron el descenso hacia la base. Luego, agentes de Gendarmería colaboraron en las tareas de asistencia en el lugar y, una vez que fue estabilizado, fue derivado a la terapia intensiva del hospital. Medios locales también señalaron que se evaluó su traslado a la ciudad de Buenos Aires, aunque esa posibilidad quedó supeditada a la evolución de su cuadro clínico.

Temas Salud