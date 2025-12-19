Salud confirmó que la gripe H3N2 llegó a la Argentina: hay dos adolescentes y un niño infectados

El Instituto Malbrán, dependiente del ministerio que conduce Mario Lugones, dio a conocer que se detectaron tres casos en el país. Dos se encuentran en Santa Cruz y el tercero en CABA.

El organismo dependiente de Salud informó la identificación de tres casos de H3N2 en Argentina.

El Gobierno nacional, a través del Instituto Malbrán dependiente de Salud, confirmó que la variante H3N2 de la gripe A llegó a la Argentina . En las últimas horas, detectaron tres casos. Se trata de dos adolescentes y un niño. Recomiendan continuar con los cuidados habituales y cumplir con el calendario de vacunación.

Los casos fueron identificados a través de la Red Nacional de Laboratorios y de Unidades Centinela y confirmados por el Laboratorio Nacional de Referencia del INEI-ANLIS, mediante técnicas de secuenciación genómica.

"Se trata de dos adolescentes, estudiados en el marco de la estrategia de Monitoreo Ambulatorio de Infecciones Respiratorias Agudas en la provincia de Santa Cruz, y de un niño que había sido internado en un hospital de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los pacientes transitaron la enfermedad sin complicaciones", informaron desde Malbrán.

De acuerdo al comunicado oficial, el análisis genómico realizado por el equipo del laboratorio "permitió clasificar a los virus dentro del subclado K", variante que, según explicaron, presenta cambios genéticos "asociados a una mayor transmisibilidad".

Las características propias de la nueva gripe "podrían favorecer un aumento en el número de casos y en las consultas al sistema de salud", advirtieron desde el organismo. De todas maneras, aclararon que la evidencia disponible hasta el momento " no indicaría que este subclado se asocie a una mayor severidad clínica en comparación con otros virus de influenza A(H3N2) que han circulado en temporadas previas".

En cuanto al panorama federal, manifestaron que la vigilancia integrada de influenza y otros virus respiratorios "muestra que la circulación viral en el país se mantiene dentro de los valores esperados para la época del año".

De todas maneras, recomendaron a quienes presenten síntomas respiratorios compatibles con infección viral que concurran al médico de cercanía, en especial si pertenecen a grupos de riesgo.

Desde el Malbrán enfatizaron que las jurisdicciones "tienen la responsabilidad de realizar las investigaciones epidemiológicas pertinentes", como también de garantizar "la atención oportuna de todos los casos detectados".

Los cuidados que recomendó Salud para la gripe H3N2

Más temprano, el Ministerio de Salud de la Nación publicó recomendaciones sobre la nueva variante H3N2 de la gripe A a raíz de su extensión a nivel global. Si bien manifestaron que "no demostró ser más grave" que otras, pidieron seguir una serie de cuidados para el caso de contraer la influenza.

Ante ese escenario, la cartera que conduce Mario Lugones llamó a la sociedad a tener en cuenta medidas sanitarias precautorias habituales frente a virus respiratorios.

Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón.

Cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar.

Evitar compartir objetos personales.

Limpiar y desinfectar las superficies en contacto con personas enfermas.

Ventilar adecuadamente los ambientes.

Consultar al sistema de salud ante síntomas respiratorios.

La vacunación antigripal

Para el caso de niños de 6 a 24 meses, las embarazadas y puérperas, las personas de 2 a 64 con factores de riesgo, los mayores de 65 años y el personal de salud y estratégico recomendaron la vacunación antigripal "una vez al año".

Tras una evolución avanzada de la cepa, a algunos les preocupa que la vacuna antigripal de este año sea menos eficaz de lo que esperaban los médicos. No obstante, la vacuna sigue ofreciendo una protección que ayuda a evitar instancias graves.

La influenza A (H3N2) es un subtipo del virus de la gripe. Hasta el momento, no demostró ser más grave que otras variantes.



— Ministerio de Salud de la Nación (@MinSalud_Ar) December 19, 2025

Unos primeros datos de Inglaterra durante 2025 mostraron que la vacuna tenía una eficacia de entre el 70% y 75% en la prevención de la hospitalización por gripe en niños, junto a una franja de entre 30% y 40% en adultos.

El Ministerio de Salud de la Nación también recomendó "tener al día los esquemas de inmunización contra las diferentes infecciones respiratorias previstos en el Calendario Nacional de Vacunación". Y aclararon: "Las vacunas son seguras y gratuitas. Están disponibles en vacunatorios y centros de salud".