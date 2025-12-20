Paraguay declaró la alerta epidemiológica por la gripe H3N2

Lo determinó el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social del país. La alerta surgió ante una suba en el riesgo de transmisión.

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay emitió una alerta epidemiológica luego de confirmar la aparición de un brote de influenza A H3N2 , subclado K , detectado en personas que habían realizado viajes recientes.

Las autoridades sanitarias advirtieron que la identificación de esta variante elevó el riesgo de transmisión fuera de la temporada invernal , período en el que usualmente se concentran los virus respiratorios.

Aun así, precisaron que, pese al incremento de consultas médicas por síntomas compatibles con cuadros respiratorios, no se registraron aumentos relevantes en internaciones ni en ingresos a unidades de terapia intensiva .

Ante este escenario, la cartera sanitaria paraguaya reforzó una serie de recomendaciones preventivas destinadas a reducir la circulación del virus:

En paralelo, el Ministerio recordó que las personas que recibieron la vacuna antigripal durante la campaña preinvernal 2025 mantuvieron protección hasta el inicio del esquema de vacunación previsto para 2026 .

El informe oficial señaló además que la variante A H3N2 subclado K ya circuló previamente en distintos países de la región, entre ellos Perú, México, Costa Rica, Brasil y Chile, lo que reforzó la vigilancia epidemiológica en los pasos fronterizos y en el sistema de salud.

Argentina confirmó los primeros casos de la variante

En sintonía con el escenario regional, la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos G. Malbrán” confirmó la detección de los tres primeros casos de influenza A (H3N2) subclado K en la Argentina. Se trató de los primeros registros locales de esta variante, que en los últimos meses se volvió predominante en varios países del hemisferio norte y mostró mayor capacidad de transmisión.

casos de gripe 1.jpg En Argentina ya fueron confirmados tres casos de influenza A (H3N2) subclado K.

Los diagnósticos surgieron a partir de la Red Nacional de Laboratorios y Unidades Centinela y fueron ratificados por el Laboratorio Nacional de Referencia del INEI-ANLIS mediante secuenciación genómica.

Según precisaron las autoridades, los casos correspondieron a dos adolescentes de la provincia de Santa Cruz, evaluados dentro del Monitoreo Ambulatorio de Infecciones Respiratorias Agudas, y a un niño internado en un hospital de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En todos los episodios, los pacientes atravesaron la enfermedad sin complicaciones.

Desde los organismos oficiales indicaron que no se informó si alguno de los afectados presentó antecedentes de viaje reciente, aunque remarcaron que el seguimiento epidemiológico continuó activo para detectar eventuales nuevos casos y prevenir la propagación comunitaria de la variante.