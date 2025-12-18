Qué es la falla multiorgánica, el cuadro médico que mantiene internado a Christian Petersen + Seguir en









Se trata de una condición crítica que compromete simultáneamente a varios órganos vitales y requiere atención inmediata en terapia intensiva.

Petersen de 56 años se encuentra en estado delicado.

La confirmación de que Christian Petersen cursa una falla multiorgánica volvió a poner en foco una de las condiciones más graves que se tratan en las unidades de cuidados intensivos. El diagnóstico fue informado por el Ministerio de Salud de Neuquén, luego de que el chef fuera internado en estado reservado tras sufrir una descompensación durante una actividad de montaña en el sur del país.

De acuerdo con el parte oficial, Petersen fue derivado a terapia intensiva tras presentar un compromiso simultáneo de distintos sistemas del organismo, una situación que obliga a un monitoreo permanente y a la implementación de tratamientos de soporte vital.

La falla multiorgánica no es una enfermedad en sí misma, sino la consecuencia de un proceso previo que desencadena un deterioro progresivo de funciones esenciales. Por ese motivo, su evolución depende tanto de la gravedad del evento inicial como de la respuesta del organismo al tratamiento.

Qué es una falla multiorgánica La falla multiorgánica, también denominada síndrome de disfunción multiorgánica (SDMO), es una emergencia médica en la que dos o más órganos vitales dejan de funcionar de manera adecuada. Según organismos médicos internacionales, se produce cuando una agresión inicial -como una infección severa, un traumatismo, una quemadura o una descompensación metabólica- activa una respuesta inflamatoria descontrolada que afecta a todo el cuerpo.

Este proceso inflamatorio sistémico provoca daño en cascada sobre órganos clave como los pulmones, el corazón, los riñones, el hígado, el cerebro y el sistema sanguíneo. En los casos más severos, el organismo pierde la capacidad de autorregularse y requiere asistencia externa para sostener funciones básicas como la respiración, la circulación y la eliminación de toxinas.

El compromiso respiratorio es uno de los más frecuentes y puede derivar en insuficiencia respiratoria aguda, obligando al uso de ventilación mecánica. A nivel cardiovascular, la falla multiorgánica puede provocar hipotensión, shock circulatorio y disminución del flujo sanguíneo a los tejidos, lo que agrava el daño en otros órganos. También pueden verse afectados los riñones, con pérdida de la capacidad de filtrar desechos y regular líquidos, y el hígado, encargado de funciones metabólicas esenciales y de la depuración de toxinas. En paralelo, el sistema neurológico puede presentar alteraciones de la conciencia, delirios o daño cerebral, mientras que el sistema hematológico puede desarrollar trastornos graves de coagulación, como la coagulación intravascular diseminada. El tratamiento del síndrome de disfunción multiorgánica se centra en dos ejes: abordar la causa que originó el cuadro y brindar soporte intensivo a los órganos comprometidos. La evolución suele ser compleja y variable, y depende de factores como la edad del paciente, el estado de salud previo y la rapidez con la que se inició la atención médica especializada.