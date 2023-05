Cómo sigue la salud de Jamie Foxx: su familia "espera lo peor"

A pesar de que los portavoces del actor siguen diciendo que está bien, aún queda el detalle no menos de que Foxx sigue en el hospital. De hecho, la fuente que ofreció este informe insinuó que su familia podría incluso estar contemplando una situación del tipo "esperar lo peor". "La gente de Jamie dice que está bien y mejorando, mientras que los médicos intentan llegar al fondo de sus problemas, pero no estaría en un hospital tanto tiempo si estuviera cerca del OK", aseguran desde el citado medio.