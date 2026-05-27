El Gobierno creó un programa nacional para mejorar la atención de pacientes con ACV + Agregar ámbito en









El Ministerio de Salud oficializó la puesta en marcha del PRONAC-ACV, que buscará garantizar el acceso al diagnóstico, tratamiento y derivación de personas que sufran accidentes cerebrovasculares en todo el país.

El Gobierno nacional creó el Programa Nacional para el Diagnóstico y Tratamiento del Accidente Cerebrovascular (PRONAC-ACV) con el objetivo de mejorar la atención y derivación de pacientes que sufran un ACV y reducir las desigualdades en el acceso a tratamientos de alta complejidad.

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La medida fue oficializada este miércoles a través de la Resolución 609/2026 del Ministerio de Salud, publicada en el Boletín Oficial con la firma del ministro Mario Iván Lugones.

Según argumentó la cartera sanitaria, el accidente cerebrovascular constituye una de las principales causas de muerte y la primera causa de discapacidad adquirida en adultos en la Argentina. Además, señaló que entre el 70% y el 80% de los casos son de origen isquémico y que una gran cantidad de pacientes desarrolla secuelas permanentes que generan dependencia y un fuerte impacto socioeconómico.

En ese sentido, el documento destacó que la evidencia científica demuestra que tratamientos como la trombólisis intravenosa y la trombectomía mecánica, cuando son aplicados a tiempo, reducen de manera significativa la mortalidad y la discapacidad severa.

La resolución también remarcó que actualmente existen diferencias territoriales en el acceso a terapias de reperfusión debido a la falta de articulación entre jurisdicciones y a la ausencia de un sistema nacional protocolizado de derivación.

El nuevo programa funcionará bajo la órbita de la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias (DINESA), dependiente de la Subsecretaría de Institutos y Fiscalización de la Secretaría de Gestión Sanitaria. Entre los puntos aprobados, el Gobierno estableció criterios de activación del denominado “Código ACV Nacional”, requisitos técnicos obligatorios para acreditar centros hospitalarios que integren el programa y protocolos para la derivación de pacientes hacia establecimientos participantes. Además, se aprobó un protocolo de aplicación clínica y un convenio marco de colaboración con centros coordinadores regionales, que tendrán a cargo la articulación de las derivaciones, el seguimiento posterior a las intervenciones y la rehabilitación de los pacientes. La normativa también invitó a las autoridades sanitarias de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires a adherirse al programa nacional. Desde el Ministerio de Salud aclararon que la implementación de la medida “no implica erogación presupuestaria”.