Cómo sigue la salud de Jorge Lanata: su hija Barbara dio nuevos detalles

“Durante todo este tiempo pasamos por muchas etapas, por muchos sentimientos. Hablamos de muchas cosas”, indicó, luego, sobre cómo es la comunicación con el resto de la familia. Y, en concreto, se refirió también a cómo es la interacción con el periodista: “Estuve con él el fin de semana y hablamos, obvio. Habla normal; por momentos está medio perdido y por otros sabe dónde está. No sabe muy bien cuál es la situación y todavía no retiene información”.

“Lo sientan un ratito, nada más. No es que está sentado todo el día”, precisó Bárbara. En ese momento, el movilero recordó las declaraciones de Gabriel Levinas, que aseguró que cuando fue a visitar al periodista se reían y hacían chistes, incluso en referencia al enfrentamiento entre Marcovecchio y sus hijas. “Yo no estuve cuando él fue a visitarlo. Creo que lo que pasa es que cada uno que viene tiene su experiencia personal. Yo sé lo que hablo yo con mi papá y cómo está cuando estoy con él”.

“Él nunca me hizo referencia al tema. Puede ser que en ese momento alguien le haya dicho algo y mi papá haya dicho: ‘¡Qué quilombo hay afuera!’. No sé bien cómo fue la frase. Eso puede haber pasado, pero dos días después quizá ya no se acuerda de eso”, señaló.

La salud de Jorge Lanata en los últimos meses

El conductor de Lanata sin filtro y Periodismo para todos se encuentra internado desde el 14 de junio, cuando llegó al Hospital Italiano con el objetivo de someterse a un estudio de rutina. En medio del procedimiento, sufrió una complicación y fue trasladado a la terapia intensiva, donde estuvo los siguientes tres meses, hasta que fue trasladado al centro de rehabilitación Santa Catalina, en el barrio porteño de San Cristóbal.

Pero Lanata volvió al Hospital Italiano pocos días después, en septiembre, cuando sufrió una neumonía y un cuadro febril, siempre con recuperaciones paulatinas. Sin embargo, pocos días después su cuadro empeoró drásticamente y debió ingresar cuatro veces al quirófano como consecuencia de una isquemia intestinal: le sacaron 70 centímetros del órgano y recién el miércoles 16 de octubre los profesionales del centro médico pudieron volver a unir su intestino.