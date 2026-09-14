Mirtha Legrand recibió el alta tras su internación: cómo será su recuperación + Agregar ámbito en









La conductora de 99 años dejó el Sanatorio Mater Dei y seguirá con los cuidados en su domicilio antes de retomar sus actividades.

Mirtha Legrand recibió el alta médica luego de permanecer varios días internada por un cuadro de bronquitis. NA

Mirtha Legrand recibió el alta médica este domingo y dejó el Sanatorio Mater Dei, donde permaneció internada durante varios días por un cuadro de bronquitis. La conductora de 99 años continuará ahora con su recuperación en su domicilio, con el objetivo de retomar sus actividades habituales una vez que su estado de salud lo permita.

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La noticia fue comunicada a través de las redes sociales oficiales de La Mesaza, donde se difundió el nuevo parte médico de la institución. El documento fue firmado por Enrique Echagüe, director médico del Sanatorio Mater Dei, y confirmó que la histórica figura de la televisión argentina ya pudo abandonar el centro de salud.

“La Sra. Mirtha Legrand ha recibido el alta médica de su internación. A partir de ahora, continuará con la recuperación en su casa para volver a sus actividades lo antes posible”, informó el comunicado. Además, agregó: “Agradecemos, junto a su familia, el cariño y respeto que le transmitieron en estos días”.

El Sanatorio Mater Dei confirmó la salida de Mirtha Legrand a través de un nuevo parte médico. Cómo seguirá la recuperación de Mirtha Legrand Tras dejar el sanatorio, Legrand deberá continuar recuperándose en su casa antes de regresar a su agenda habitual. Por el momento, no se informó una fecha concreta para su vuelta a la televisión y el parte médico indicó que el objetivo es que pueda reincorporarse a sus actividades “lo antes posible”.

Durante los días de internación, Juana Viale reemplazó a su abuela al frente de “La noche de Mirtha” y llevó tranquilidad sobre su evolución. Al comenzar el programa de ElTrece, explicó que la conductora se encontraba en buenas condiciones, aunque los profesionales habían preferido extender su permanencia en la clínica.

“Estoy yo, porque mi abuelita sigue en la clínica, reponiéndose de mil maravillas”, había contado Viale. Luego, con humor, agregó: “Hay que retenerla a la señora, porque ustedes saben cómo es. Es la señora eventera, ya estaría en todos lados”. La familia de Mirtha Legrand agradeció las muestras de cariño recibidas durante su internación. Qué había contado Juana Viale sobre la internación La nieta de Mirtha también reveló que los médicos habían recomendado que permaneciera un tiempo más internada, pese a la buena evolución que presentaba y a las intenciones de la conductora de retomar rápidamente su rutina. “Entonces, los médicos le dice: ‘No, mira, Chiquita, quédate un ratito más’. Así que ahí está, en la clínica. Le mandamos un beso enorme, que nos está viendo. Despreocúpense que está bárbara la abuela”, expresó Viale durante el programa. Finalmente, este domingo llegó el alta médica y Mirtha Legrand pudo regresar a su casa. Tras atravesar el cuadro de bronquitis y permanecer bajo observación profesional, la conductora comenzará una nueva etapa de recuperación fuera del sanatorio, mientras espera recibir la autorización para volver a sus compromisos televisivos.

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