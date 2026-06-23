Con Nick Jonas como protagonista: el emotivo estreno de Prime Video que sorprendió a más de uno

Una producción íntima y reflexiva llegó a la plataforma con una historia familiar que deja su huella en cada persona que la ve.

Nick Jonas se mete en la piel de uno de los personajes más profundos que le tocó interpretar.

Prime Video incorporó a su catálogo una película muy distinta a las grandes producciones de acción y apostó por una historia mucho más humana. Con Nick Jonas en el papel principal , este film se desarrolla con una fuerte carga emocional que va a impactar a quien la vea.

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La producción, estrenada originalmente en 2024, atraviesa los vínculos familiares, la pérdida y la necesidad de sanar heridas que permanecieron abiertas durante años. Si no sabes que mirar esta noche y te gusta ver contenido que te deja pensando, esta es la mejor opción.

La película de Prime Video te va a emocionar hasta las lágrimas.

"El dolor más grande" es una película estadounidense dirigida por Robert Schwartzman y protagonizada por Nick Jonas. La trama sigue a Renn Wheeland, un joven que vuelve a Cleveland luego de enterarse del fallecimiento de su madre . El viaje, que en un principio parece ser solo por el funeral, termina convirtiéndose en una oportunidad inesperada para revivir toda su vida .

A lo largo de la historia, Renn se reencuentra con su familia y descubre que las distancias emocionales que construyó durante años siguen presentes. La relación con su padre sigue tensa por viejos problemas y la conexión con su hermana tampoco atraviesa su mejor momento.

Los vínculos están atravesados por el duelo, ya que mientras algunos intentan seguir adelante, otros quedan atrapados en los recuerdos y en las conversaciones pendientes.

La película también incorpora una banda sonora desarrollada por William Schwartzman y un guion escrito por Brett Ryland, que recibió buenas críticas en distintos portales especializados. Por ejemplo, en Rotten Tomatoes alcanzó un 86% de aprobación inicial entre las reseñas profesionales publicadas durante las primeras semanas tras su ingreso.

Prime Video: tráiler de El dolor más grande

Embed - El dolor mas grande (2024) - Trailer Oficial

Prime Video: elenco de El dolor más grande