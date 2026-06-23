Prime Video incorporó a su catálogo una película muy distinta a las grandes producciones de acción y apostó por una historia mucho más humana. Con Nick Jonas en el papel principal, este film se desarrolla con una fuerte carga emocional que va a impactar a quien la vea.
Con Nick Jonas como protagonista: el emotivo estreno de Prime Video que sorprendió a más de uno
Una producción íntima y reflexiva llegó a la plataforma con una historia familiar que deja su huella en cada persona que la ve.
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La producción, estrenada originalmente en 2024, atraviesa los vínculos familiares, la pérdida y la necesidad de sanar heridas que permanecieron abiertas durante años. Si no sabes que mirar esta noche y te gusta ver contenido que te deja pensando, esta es la mejor opción.
De qué trata El dolor más grande
"El dolor más grande" es una película estadounidense dirigida por Robert Schwartzman y protagonizada por Nick Jonas. La trama sigue a Renn Wheeland, un joven que vuelve a Cleveland luego de enterarse del fallecimiento de su madre. El viaje, que en un principio parece ser solo por el funeral, termina convirtiéndose en una oportunidad inesperada para revivir toda su vida.
A lo largo de la historia, Renn se reencuentra con su familia y descubre que las distancias emocionales que construyó durante años siguen presentes. La relación con su padre sigue tensa por viejos problemas y la conexión con su hermana tampoco atraviesa su mejor momento.
Los vínculos están atravesados por el duelo, ya que mientras algunos intentan seguir adelante, otros quedan atrapados en los recuerdos y en las conversaciones pendientes.
La película también incorpora una banda sonora desarrollada por William Schwartzman y un guion escrito por Brett Ryland, que recibió buenas críticas en distintos portales especializados. Por ejemplo, en Rotten Tomatoes alcanzó un 86% de aprobación inicial entre las reseñas profesionales publicadas durante las primeras semanas tras su ingreso.
Prime Video: tráiler de El dolor más grande
Prime Video: elenco de El dolor más grande
- Nick Jonas como Renn Wheeland
- Brittany Snow como Leigh Wheeland
- David Arquette como Rick Barona
- Alexandra Shipp como Zoey Abbot
- Matt Walsh como Darren Wheeland
- Elisabeth Shue como Lily Wheeland
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