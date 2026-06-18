Fue un éxito en los cines y ahora es furor en Prime Video: la película más vista a nivel mundial de la plataforma + Agregar ámbito en









Fue una de las películas más taquilleras del verano, atrapó a millones de espectadores y ahora domina el ranking de contenidos.

Este thriller psicológico es lo que todos están viendo ahora mismo. Magnific

La plataforma de Prime Video volvió a sorprender con un fenómeno global gracias a un gran thriller psicológico que la rompió en la taquilla hace poco. Después de su reconocido éxito, esta propuesta encontró una segunda vida dentro del streaming y logró posicionarse entre los contenidos más elegidos.

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Con un elenco encabezado por dos de las actrices más populares de Hollywood, la película construye una trama en la que las apariencias engañan desde el primer minuto y lo que parece un empleo perfecto se convierte en una verdadera pesadilla llena de manipulación y secretos.

La Empleada Prime Video La película fue furor en taquilla y ahora en Prime Video. Gentileza - Prime Video

De qué trata La Empleada "La Empleada" es la adaptación cinematográfica del exitoso libro escrito por Freida McFadden, llevada a cabo por Paul Feig. La historia gira alrededor de Millie, una joven que atraviesa una etapa complicada de su vida y recibe una propuesta laboral que parece imposible de rechazar, una pareja muy adinerada le ofrece trabajo como empleada doméstica dentro de su enorme mansión.

El acuerdo incluye un sueldo estable, alojamiento y la posibilidad de reconstruir su futuro, pero, de todas formas, la tranquilidad dura muy poco. Desde el inicio, la protagonista percibe que existen reglas extrañas dentro de la casa, con sectores a los que no puede acceder, comportamientos por parte de su jefa que cambian sin explicación y una sensación permanente de alguien la vigila.

A medida que avanza la trama, cada conversación y cada detalle demuestran que los dueños de la casa esconden más cosas de las que parece. Sydney Sweeney, que se hizo muy famosa por "Euphoria", asume un papel más complejo y mantiene una gran química con Seyfried, en la que ambas construyen una relación incómoda pero atrapante. La producción se estrenó en Estados Unidos el 19 de diciembre de 2025 y poco tiempo después llegó a los cines del resto del mundo. Ahora, su incorporación a Prime Video impulsó nuevamente su popularidad. Prime Video: tráiler de La Empleada Embed - Trailer 2 - La Empleada (The Housemaid) - Subtitulado Prime Video: elenco de La Empleada Sydney Sweeney como Millie

Amanda Seyfried como Nina

Brandon Sklenar como Andrew

Michele Morrone como Enzo