Las producciones de fantasía encontraron en Prime Video un espacio para construir grandes universos, con historias repletas de magia, conflictos políticos y personajes que evolucionan a medida que avanzan las temporadas. Aunque el catálogo cambia con frecuencia, algunas propuestas siguen captando espectadores incluso después de finalizar su recorrido.
Prime Video la canceló inesperadamente, pero sigue siendo una de las series de fantasía más vistas
Una producción basada en una reconocida saga literaria conserva una comunidad fiel y continúa despertando interés entre los suscriptores.
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En los últimos años, varias series del género lograron instalarse entre las más comentadas del streaming. Algunas completaron su historia, mientras que otras quedaron interrumpidas antes de lo esperado, una decisión que todavía genera debate entre los fanáticos.
Ese es el caso de La rueda del tiempo, una adaptación televisiva que consiguió reunir una importante base de seguidores y mantenerse durante semanas entre los contenidos más vistos de la plataforma. A pesar de su buena recepción dentro del género fantástico, Prime Video decidió cancelar la producción tras su tercera temporada, una medida que tomó por sorpresa a gran parte del público.
De qué trata La rueda del tiempo
La rueda del tiempo está basada en la exitosa saga de novelas creada por Robert Jordan, posteriormente completada por Brandon Sanderson. La historia transcurre en un mundo donde el tiempo gira en ciclos y ciertos acontecimientos vuelven a repetirse generación tras generación.
La protagonista es Moiraine, integrante de la poderosa organización femenina conocida como Aes Sedai, quien llega a la aldea de Dos Ríos convencida de que uno de cinco jóvenes es el Dragón Renacido, una figura profetizada capaz de salvar al mundo o conducirlo hacia su destrucción.
A partir de ese momento comienza un viaje marcado por conspiraciones, antiguas profecías, criaturas sobrenaturales y enfrentamientos entre las fuerzas de la Luz y la Oscuridad. A medida que avanza la historia, cada personaje descubre habilidades, responsabilidades y secretos que cambian el rumbo de la trama.
Uno de los aspectos más valorados por los seguidores fue la construcción de su universo. Reinos enfrentados, sistemas de magia con reglas propias, culturas diferentes y una gran cantidad de personajes convierten a la serie en una propuesta ideal para quienes disfrutan de las historias de fantasía de largo desarrollo.
Prime Video: tráiler de La rueda del tiempo
Prime Video: elenco de La rueda del tiempo
- Rosamund Pike
- Daniel Henney
- Josha Stradowski
- Zoë Robins
- Madeleine Madden
- Marcus Rutherford
- Barney Harris
- Kate Fleetwood
- Priyanka Bose
- Sophie Okonedo
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