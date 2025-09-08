Debby Ryan será mamá: la exestrella Disney y Josh Dun anunciaron la llegada de su primer hijo







Después de años de casados, Debby Ryan y Josh Dun anunciaron tiernamente la noticia de su primer embarazo. La historia de amor entre la exniña Disney y el músico de Twenty One Pilots.

Mini zapatillitas y un abrazo al embazaro de Debby: así anunciaron la hermosa noticia. Instagram Debby Ryan

Debby Ryan y Josh Dun esperan a su primer hijo. La super estrella del canal Disney que marcó miles de infancias alrededor del mundo y el baterista de Twenty One Pilots anunciaron a través de redes sociales la inesperada noticia que emocionó a sus fanáticos.

Con un carrusel de Instagram y una publicación compartida, ambos se mostraron sumamente felices por el anuncio. Se puede ver a la actriz luciendo su pancita de embarazada y el músico abrazándola. Además, mostraron una ecografía del bebé que viene en camino y una caricatura de ambos. Todavía se desconoce el sexo del bebé y otros detalles.

La historia de amor entre Ryan y Dun Debby Ryan Debby Ryan y Josh Dun se casaron en secreto en 2019 después de varios años de noviazgo. Debbyryan

La historia de amor entre Ryan y Dun se remonta a un par de años atrás. Llevan juntos mucho tiempo, ya que su relación comenzó en el año 2013 y en 2018 se comprometieron, pero se casaron en secreto en Texas, a finales del 2019. Ahora, proyectan una vida juntos con una que crearon y formarán una familia.

Los seguidores y fanáticos de ambos se mostraron felices por la llegada del bebé. Más de un millón y medio de usuarios de Instagram le dieron me gusta a la publicación que compartieron para comunicar públicamente la noticia.

El anuncio de Debby Ryan y Joshua Dun Instagram Debby Ryan La unión inseparable que demuestra esta pareja, la ubica como una de las más sólidas del mundo del espectáculo. A veces, es un mundo complicado ya que se vuelve insostenible en el tiempo lograr equilibrar la vida profesional y personal, pero ellos han sabido hacerlo y muchos admiran ese logro.

