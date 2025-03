Condujo por años uno de los noticieros más vistos de la televisión argentina y lo dejó para dedicarse a otra plataforma: qué es de la vida de Esteban Mirol

Sin embargo, su partida generó cierta controversia en Canal 9 cuando, poco después, se conoció su desembarco en Telefe. La llegada a la nueva señal no fue parte de un plan previo, sino que surgió de manera inesperada gracias a su amistad con Rodolfo Barili. El conductor de Telefe Noticias lo recomendó para colaborar en un proyecto especial, lo que derivó en una oportunidad que Mirol no quiso desaprovechar.

El malestar en Canal 9 se debió, en parte, a que no se informó con anticipación sobre su nuevo rumbo. Aunque algunos excompañeros se sintieron traicionados, Mirol aclaró que su decisión fue transparente y que no tenía ninguna relación contractual con su antigua señal. Con el tiempo, la situación se estabilizó, pero algunas diferencias quedaron marcadas.

A pesar de los rumores de conflictos con figuras del canal, Mirol aseguró que su relación con colegas como Marisa Andino sigue siendo excelente. Destacó su gratitud hacia Canal 9 por haberle permitido innovar en su rol de conductor, convirtiéndose en una referencia dentro del periodismo televisivo.

La relación con el canal delas pelotas se dio gracias a Rodolfo Barili quien lo contactó con la producción "porque había que presentar unos informes. No fue que me ofreció para que me encargue de una columna de aquí en adelante, no. Habían unos informes especiales, Familias Argentinas, y al gerente de noticias le gustaba el trabajo que realizaba al medio día y le gustó la idea. En principio era sólo ese proyecto" explicó Mirol

Cómo serán los nuevos proyectos digitales de Esteban Mirol

Lejos de pensar en el retiro, Esteban Mirol decidió volcarse al mundo digital. Su presencia en Instagram, TikTok y YouTube creció de manera significativa, consolidándolo como un referente en el ámbito del contenido informativo en redes sociales. Desde hace tres años, se dedica a producir y editar su propio material, apostando a un formato más cercano y dinámico.

En TikTok, su enfoque principal es la defensa del consumidor y los derechos de los jubilados. A través de videos breves y directos, denuncia irregularidades en los precios y servicios, generando un gran impacto en la audiencia. Su estilo claro y sin rodeos ha logrado captar la atención de miles de seguidores.

Además, está preparando su propio canal de YouTube, donde planea lanzar un programa semanal de conversación con la gente. La idea es crear un espacio alejado de la política y los policiales, donde se traten temas cotidianos con un tono más relajado y humano. Con esta nueva etapa, Mirol demuestra que la reinvención profesional es posible en cualquier momento de la vida.