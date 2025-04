Confirmaron oficialmente la causa de muerte de Val Kilmer

Kilmer consiguió su papel más representativo a principios de los 90, interpretando al legendario rockero Jim Morrison en la película biográfica de Oliver Stone, The Doors. Apareció en varias películas de éxito durante las décadas siguientes, como Thunderheart (1992), Tombstone (1993), True Romance (1993), Heat (1995), The Ghost and the Darkness (1996), The Saint (1997), Mindhunters (2004), Kiss Kiss Bang Bang (2005) y otras.

También se puso el traje de Batman para la película de superhéroes de DC de Joel Schumacher de 1995, Batman Forever, y fue la voz de Dios en El Príncipe de Egipto (1998) y la voz de KITT en la nueva versión televisiva de 2008-2009 de Knight Rider.