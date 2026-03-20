Murió Chuck Norris, una leyenda de las películas de acción

El histórico actor Chuck Norris falleció a los 86 años . Previamente, había sido internado en Hawái por una emergencia médica , y su familia confirmó la triste noticia desde el Instagram personal del artista marcial .

El posteo de sus allegados afirma: "Con profunda tristeza, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Si bien deseamos mantener la privacidad de las circunstancias, les informamos que estaba rodeado de su familia y descansaba en paz".

"Para el mundo, fue un artista marcial, actor y un símbolo de fuerza . Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso , un hermano increíble y el corazón de nuestra familia", expresa.

Embed - Chuck Norris en Instagram: "It is with heavy hearts that our family shares the sudden passing of our beloved Chuck Norris yesterday morning. While we would like to keep the circumstances private, please know that he was surrounded by his family and was at peace. To the world, he was a martial artist, actor, and a symbol of strength. To us, he was a devoted husband, a loving father and grandfather, an incredible brother, and the heart of our family. He lived his life with faith, purpose, and an unwavering commitment to the people he loved. Through his work, discipline, and kindness, he inspired millions around the world and left a lasting impact on so many lives. While our hearts are broken, we are deeply grateful for the life he lived and for the unforgettable moments we were blessed to share with him. The love and support he received from fans around the world meant so much to him, and our family is truly thankful for it. To him, you were not just fans, you were his friends. We know many of you had heard about his recent hospitalization, and we are truly grateful for the prayers and support you sent his way. As we grieve this loss, we kindly ask for privacy for our family during this time. Thank you for loving him with us. With love, The Norris Family"

"Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba. A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones de personas en todo el mundo y dejó una huella imborrable en muchas vidas", manifiestan.

Asimismo, resaltaron con tristeza: "Aunque nuestros corazones están destrozados, estamos profundamente agradecidos por la vida que vivió y por los momentos inolvidables que tuvimos la dicha de compartir con él. El amor y el apoyo que recibió de sus fans en todo el mundo significaron mucho para él, y nuestra familia está profundamente agradecida por ello. Para él, no eran solo fans, eran sus amigos".

"Sabemos que muchos de ustedes se enteraron de su reciente hospitalización, y estamos profundamente agradecidos por las oraciones y el apoyo que le enviaron. En estos momentos de profundo dolor, les pedimos amablemente que respeten la privacidad de nuestra familia. Gracias por compartir su amor con nosotros. Con cariño, La familia Norris", finaliza el posteo.