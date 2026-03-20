El último video de Chuck Norris fue hace una semana y en el día de su cumpleaños

Murió el actor Chuck Norris a sus 86 años y luego de una gran trayectoria en el cine.

La noticia sacudió al mundo del espectáculo y a varias generaciones que crecieron viendo sus películas: murió Chuck Norris , una de las figuras más reconocidas del cine de acción . La confirmación se conoció en las últimas horas y rápidamente generó una ola de reacciones.

En paralelo, en redes sociales comenzó a circular su última aparición pública, un video publicado apenas días antes. El detalle no pasó desapercibido: fue compartido en una fecha especial, lo que le dio un tono aún más emotivo tras conocerse la noticia.

Entre homenajes, recuerdos y mensajes de fanáticos, también surgieron dudas y versiones cruzadas sobre su estado de salud previo. Como suele pasar en estos casos, la información fue evolucionando con el correr de las horas , en medio de un fuerte impacto mediático.

El fallecimiento de Chuck Norris fue confirmado por fuentes cercanas, lo que puso fin a días de incertidumbre sobre su estado de salud. Según trascendió, el actor había sido internado de urgencia en Estados Unidos , lo que ya había encendido señales de alerta entre sus seguidores.

Si bien no todos los detalles fueron difundidos oficialmente, distintas versiones coinciden en que atravesaba un cuadro delicado. Este punto, como suele ocurrir con figuras públicas, mantiene cierto margen de reserva, lo que deja espacio a interpretaciones y versiones parciales.

La noticia tuvo repercusión inmediata en redes sociales, donde su nombre se volvió tendencia global. Actores, deportistas y figuras públicas lo recordaron como un referente del cine de acción y un personaje que trascendió la pantalla. Para muchos, su imagen quedó asociada a una idea de invencibilidad, alimentada tanto por sus papeles como por la cultura popular.

Chuck Norris

El último video de Chuck Norris con vida: un posteo el día de su cumpleaños

Uno de los aspectos que más llamó la atención tras conocerse su muerte fue su última publicación en redes. Chuck Norris había compartido un video apenas una semana antes, coincidiendo con el día de su cumpleaños.

En el clip, se lo veía cercano, relajado y con un mensaje dirigido a sus seguidores. Sin grandes producciones ni guiones elaborados, el contenido tenía un tono personal, casi íntimo.

El posteo en su cuenta oficial de Instagram acumuló rápidamente miles de comentarios tras su fallecimiento. Muchos usuarios destacaron la cercanía del mensaje y su estado aparente, lo que alimentó aún más la sorpresa por la noticia.

el último video de Chuck Norris Instagram Chuck Norris

La carrera de Chuck Norris

Hablar de Chuck Norris es hablar de una carrera marcada por el cine de acción y la televisión. Antes de convertirse en actor, fue artista marcial profesional, disciplina que luego definió gran parte de su identidad en pantalla.

Saltó a la fama en películas de combate durante los años 70 y 80, y más tarde consolidó su popularidad con la serie “Walker, Texas Ranger”, donde interpretó a un ranger con un fuerte código moral. Ese personaje terminó de construir su perfil público.

Además de su trabajo en cine y televisión, su figura trascendió hacia la cultura de internet. Los llamados “hechos de Chuck Norris”, frases humorísticas que exageran su fuerza y habilidades, lo convirtieron en un fenómeno viral mucho antes de la era actual de redes sociales.

Con el paso del tiempo, su presencia en pantalla se volvió más esporádica, aunque nunca dejó de ser una referencia. Su legado combina artes marciales, cine y cultura popular, una mezcla que explica por qué su muerte generó tanta repercusión.