Contra la Inteligencia Artificial: artistas lanzaron un álbum "silencioso" en señal de protesta

Según las nuevas propuestas, los desarrolladores de IA podrán utilizar el contenido de los creadores en Internet a beneficio de sus modelos, a menos que los titulares de los derechos opten por "excluirse". Los artistas esperan que el álbum, titulado Is This What We Want?, llame la atención sobre el impacto potencial en los medios de vida y la industria musical del Reino Unido.