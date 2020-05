Coronavirus: la noche cae sobre Broadway

“El modelo financiero para Broadway está estructurado de tal forma que el distanciamiento social simplemente no funciona”, advierte St. Martin. “Incluso con las salas ocupadas al 50% un espectáculo no podría pagar sus costos”. Las obras de teatro y los musicales entran en la categoría de reuniones masivas “que probablemente sean las últimas en ser permitidas”, reconoce la presidenta de la Liga de Broadway. “Y no tenemos información sobre cuáles serán las condiciones para que sean reactivados”.

“El estado de ánimo general entre mis colegas, en cuanto a la ganarse la vida haciendo música, nunca ha sido tan sombrío”, confesó Maxim Moston, violinista y miembro de la orquesta del musical “Moulin Rouge”. “Todos perdimos un poco la esperanza y muchos están considerando otras carreras en este momento”, aseguró. Arreglador y orquestador, Moston trabaja actualmente en otros proyectos. Para resistir hasta la reapertura, Broadway se moviliza para sumar ayuda de fondos púbicos. “Si no hay dinero para quienes trabajan en las orquestas de Broadway, no lo lograremos”, advierte Krathaumer. “Económicamente, la ciudad necesita que Broadway cobre vida, que el turismo, los hoteles y los restaurantes sean más saludables”, dice Charlotte St. Martin, citando un estudio que estima el impacto económico de la industria en 14.700 millones de dólares al año en la ciudad de Nueva York.

“Para que muchos espectáculos continúen, vamos a necesitar algún tipo de apoyo financiero”, asegura. Cuando Broadway esté en condiciones de reabrir sus teatros, surgirá una interrogante paralela: ¿estará el público dispuesto a regresar a una ciudad tan afectada por la pandemia? “La música siempre será necesaria”, dice Moston. “Pero puedo imaginarme gente que se niegue a salir en grupo o a visitar Nueva York por mucho tiempo”.