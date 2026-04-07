El elenco de Hacks confesó que el final de la serie es perfecto

La serie llega a su quinta temporada por HBO Max el próximo 9 de abril. Tras rodar más de 40 episodios, las actrices hablaron a la prensa y se mostraron agradecidas por el recorrido del proyecto.

Hacks estrenó en HBO Max en mayo de 2021 y conquistó a la crítica, triunfando en varias categorías de los Emmys y de los Globos de Oro.

La protagonista de la serie Hacks Jean Smart , que sale por HBO Max, confesó que el final de la serie es "perfecto" de cara a la emisión de su quinta y última temporada. Cuando los creadores le explicaron el final que tenían en mente, la actriz se mostró dudosa pero confió en la visión del equipo.

Su quinta y última temporada se estrena el próximo 9 de abril y retrata la compleja relación entre Deborah Vance (Smart) , una comediante veteran, y su asistente Ava Daniels (Hannah Einbinder) .

"No tenía idea de cómo iba a terminar. Quería que me sorprendieran", contó Smart en una rueda de prensa para hablar del final y agregó: "Cuando hablamos de cómo iba a terminar (...) no estaba segura. Pero dije: 'Confío en ustedes. Siempre he confiado, y siempre ha resultado bien'. Así que lo hice, y ahora creo que fue perfecto ".

Junto a ella estaban sus colegas Einbinder y Megan Stalter , los creadores de la serie, Lucia Aniello, Jen Statsky y Paul W. Downs, quien describió que el final encapsula "lo que nos propusimos hacer con la serie", sin revelar detalles.

Además, agregó que "se trata de lo que planteamos en el primer episodio: el legado y lo que queda atrás . Porque estamos dejando atrás una serie, y estamos pensando en eso, tanto para nosotros como para nuestros personajes".

Hacks "Estamos dejando atrás una serie, y estamos pensando en eso, tanto para nosotros como para nuestros personajes", declararon en una rueda de prensa. HBO Max

Tras rodar más de 40 episodios, la despedida fue agridulce para las actrices. Einbinder, emocionada, dijo que "fue realmente lindo crecer" junto a Smart y que la evolución de ambos personajes fue "justificada y merecida".

"Todo lo que hubiera deseado para ellas se ha logrado", agregó la actriz de 30 años, que el año pasado ganó un Emmy como reparto en comedia por papel como Ava. Por su parte, Smart se percató poco a poco de que la serie estaba llegando al final, a medida que rodaban las últimas escenas en cada set.

Hacks estrenó en HBO Max en mayo de 2021 y conquistó a la crítica, triunfando en varias categorías de los Emmys y de los Globos de Oro, así como en las premiaciones de los sindicatos de actuación, escritura y dirección, entre otros reconocimientos.

HBO Max presentó el tráiler de la quinta y última temporada de "Hacks"

La comedia original de Max y ganadora del Emmy Hacks regresa con su quinta y última temporada el jueves 9 de abril a las 10:00 pm en HBO Max. La temporada, compuesta por diez episodios, se estrenará semanalmente, y su episodio final se transmitirá el 8 de mayo.

Tras las noticias erróneas e inoportunas que afirmaban que Deborah Vance (Jean Smart) había fallecido, ella y Ava (Hannah Einbinder) regresan a Las Vegas más decididas que nunca a garantizar el legado de Deborah como comediante.

El elenco habitual de la serie regresa junto a los actores invitados: el nominado al Emmy Robby Hoffman, Tony Goldwyn, la nominada al Emmy Kaitlin Olson, el nominado al Emmy Christopher McDonald, la nominada al Emmy Jane Adams, Lauren Weedman, Poppy Liu, Johnny Sibilly, Luenell, Angela E. Gibbs y Caitlin Reilly. El invitado especial Christopher Briney se une al elenco.