El Reino Unido le prohibió la entrada a Kanye West por gestos antisemitas

El gobierno británico bloqueó el ingreso del artista tras sus polémicas declaraciones, lo que derivó en la cancelación total del Wireless.

El Reino Unido bloqueó el ingreso de Kanye West tras la polémica por sus declaraciones.

El Reino Unido prohibió el ingreso del rapero Kanye West al país por sus gestos antisemitas y forzó la cancelación del festival Wireless , donde tenía previsto presentarse ante miles de personas. La decisión oficial se basó en que su presencia no sería “conducente al bien público”.

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El artista, también conocido como Ye, tenía programado encabezar el festival Wireless entre el 10 y el 12 de julio en Finsbury Park, en Londres, frente a 150.000 personas. Sin embargo, la prohibición de ingreso confirmada por las autoridades británicas dejó sin efecto todo el evento , que iba a extenderse durante tres días.

La medida fue respaldada por funcionarios del gobierno, quienes cuestionaron el historial de declaraciones del músico. Desde el Ministerio del Interior señalaron, según la BBC, que su autorización de viaje fue bloqueada por razones de interés público.

La decisión no llegó de forma aislada. En los días previos, políticos y patrocinadores ya habían manifestado su rechazo a la participación del artista. El primer ministro Keir Starmer calificó su contratación como “profundamente preocupante” , mientras que el secretario de Salud, Wes Streeting , fue más contundente al afirmar que Ye “absolutamente no” debería formar parte del festival.

En paralelo, marcas como Pepsi, Rockstar Energy y Diageo decidieron retirarse del evento tras el anuncio de su presencia como figura principal. La presión creciente terminó por sellar la cancelación total del Wireless.

El trasfondo de la controversia

El conflicto se remonta a una serie de episodios protagonizados por el músico. El año pasado, lanzó una canción titulada “Heil Hitler” y promovió la venta de una camiseta con una esvástica en su sitio web, lo que generó una condena generalizada.

kanye west hell hitler La controversia incluyó una canción titulada “Heil Hitler” y simbología nazi

En enero, el artista publicó una disculpa en el diario The Wall Street Journal, donde atribuyó su comportamiento a problemas de salud mental. Allí afirmó que su trastorno bipolar lo llevó a atravesar “un episodio maníaco de cuatro meses de comportamiento psicótico, paranoico e impulsivo que destruyó mi vida”.

Intentos de reconciliación y respuestas

Frente a la polémica, Ye intentó recomponer su imagen y expresó su voluntad de dialogar con la comunidad judía en el Reino Unido. “Estaría agradecido por la oportunidad de reunirse en persona con miembros de la comunidad judía en el Reino Unido, para escuchar”, señaló en un comunicado.

“Sé que las palabras no bastan, tendré que demostrar el cambio con mis acciones”, afirmó. “Si están dispuestos, aquí estoy”.

Desde la Junta de Diputados de los Judíos Británicos, su presidente Phil Rosenberg respondió que estarían abiertos a un encuentro, aunque marcó condiciones: “La comunidad judía querrá ver un arrepentimiento y un cambio genuino antes de creer que el lugar apropiado para poner a prueba esta sinceridad es el escenario principal del festival Wireless”.

kanye west La organización del festival defendió inicialmente la presencia del músico

El comunicado de la organización del evento

Antes de la cancelación, la empresa Festival Republic había defendido la participación del artista. Su director general, Melvin Benn, pidió darle una oportunidad: “No le estamos dando una plataforma para ensalzar opiniones de cualquier naturaleza, sino solo para interpretar las canciones que actualmente se ponen en las emisoras de radio de nuestro país y en las plataformas de streaming de nuestro país, y que millones escuchan y disfrutan”.

Sin embargo, la decisión oficial terminó por imponerse. La combinación de presión política, retiro de patrocinadores y el historial del músico derivó en una medida tajante: Kanye no podrá ingresar al Reino Unido y el festival quedó definitivamente suspendido.