Cosquín Rock confirmó el lineup de su edición 2027: Divididos, Ciro y los Persas, Jack Johnson y más

Una lista que combina referentes históricos del rock nacional, debutantes internacionales y propuestas populares de otros géneros.

El Cosquín Rock comenzó a reveló el lineup para su edición 2027, programada para el fin de semana del 6 y 7 de febrero en el habitual predio del Aeródromo de Santa María de Punilla.

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En una lista que combina referentes históricos del rock nacional, debutantes internacionales y propuestas populares de otros géneros se conocieron los nombres que le pondrán música a la edición 2027 del festival.

Entre los nombres de mayor peso del rock argentino se destacan Ciro y los Persas y Divididos , dos figuras centrales de la historia del festival. La lista de bandas consolidadas se completa con Catupecu Machu —con Fernando Ruiz Díaz al frente—, Babasónicos y los platenses de El Mató a un Policía Motorizado . Representando al reggae nacional , también se confirmó el regreso de Los Cafres .

El anuncio incluyó importantes novedades internacionales: el cantautor uruguayo Jorge Drexler participará por primera vez en el Cosquín Rock , mientras que el músico estadounidense Jack Johnson se suma como otra de las atracciones estelares del encuentro. La banda estadounidense Capital Cities también llegará al festival.

La grilla inicial también contempla espacio para la escena emergente con Silvestre y La Naranja , la propuesta del heavy metal de la mano de La H No Murió —proyecto tributo a Hermética integrado por Claudio O'Connor y el " Tano " Romano— y la presencia de la música popular cordobesa y los contenidos digitales a través de la presentación conjunta de Q' Lokura y Un Poco de Ruido .

Entradas para el Cosquín Rock 2027

Para quienes deseen asegurar su presencia en el banquete antes de conocer la grilla de artistas, la venta de los primeros pases arrancará en julio de 2026. El cronograma de comercialización técnica y etapas de venta funcionará de la siguiente manera:

Fecha de inicio de venta: Los pases están disponibles a partir de hoy jueves 29 de julio con las dos primeras etapas agotadas en pocos minutos se dio inició a la venta generar:

Etapa 3 - Venta General "VIAJANDO": Abierta para el público en general con todos los medios de pago disponibles.

Los valores vigentes son: Abono General (etapa "Viajando"): $500.000, más cargo por servicio; Abono VIP Fanatic: $1.800.000, más cargo por servicio.

Financiación récord: Durante todas las fases (Preventas y Venta General), las compras realizadas con tarjetas del BBVA Argentina contarán con un beneficio de hasta 12 cuotas sin interés.

Sitio oficial de compra: Las entradas se podrán conseguir únicamente a través de la plataforma oficial www.cosquinrock.net.