Cosquín Rock 2027: tras agotar las primeras entradas en minutos, se inició la venta general

El histórico festival vuelve en 2027 para su próxima edición en el Aeródromo de Santa María de Punilla. Se espera una grilla multitudinaria con los principales exponentes de la música.

El Cosquín Rock 2027 ya tiene fecha confirmada y puso en marcha la cuenta regresiva para una nueva edición con la primera instancia de venta de entradas.

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El festival más federal del país se llevará a cabo el sábado 6 y domingo 7 de febrero , reeditando su clásico encuentro de verano en las sierras cordobesas.

El escenario elegido volverá a ser el habitual Aeródromo de Santa María de Punilla , predio que recibirá a miles de fanáticos de todo el país durante las dos jornadas consecutivas.

Con más de 26 años de historia viva en sus espaldas, este hito cultural de vivencias multisensoriales viene de batir marcas en su edición 2026, donde reunió a más de 90 mil personas y presentó a más de 100 artistas distribuidos en sus emblemáticos escenarios.

Para quienes deseen asegurar su presencia en el banquete antes de conocer la grilla de artistas, la venta de los primeros pases arrancará en julio de 2026. El cronograma de comercialización técnica y etapas de venta funcionará de la siguiente manera:

Fecha de inicio de venta: Los pases están disponibles a partir de hoy jueves 29 de julio con las dos primeras etapas agotadas en pocos minutos se dio inició a la venta generar:

Etapa 3 - Venta General "VIAJANDO": Abierta para el público en general con todos los medios de pago disponibles.

Los valores vigentes son: Abono General (etapa "Viajando"): $500.000, más cargo por servicio; Abono VIP Fanatic: $1.800.000, más cargo por servicio.

Financiación récord: Durante todas las fases (Preventas y Venta General), las compras realizadas con tarjetas del BBVA Argentina contarán con un beneficio de hasta 12 cuotas sin interés.

Sitio oficial de compra: Las entradas se podrán conseguir únicamente a través de la plataforma oficial www.cosquinrock.net.

YA ARRANCÓ LA VENTA GENERAL PARA #CR27 Nos vemos el 6 y 7 de Febrero en el Aeródromo Santa María de Punilla



ETAPA VIAJANDO - Venta general, todos los medios de pago - con @bbva_argentina 12 cuotas sin interés



Tickets disponibles por https://t.co/JxB1pXKawz pic.twitter.com/5PRbfEhhWb — Cosquín Rock (@Cosquin_Rock) July 29, 2026

Entre paisajes serranos, gastronomía, activaciones de marca y expresiones artísticas diversas, la propuesta busca superarse año tras año para volver a sorprender tanto a los fieles asistentes de siempre como a las nuevas generaciones que se suman al encuentro por primera vez.