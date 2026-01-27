"Crepúsculo", el romance que marcó a una generación regresa este jueves a los cines + Seguir en









A 17 años de su estreno, la historia de Bella y Edward regresa este 29 de enero restaurada para una nueva experiencia colectiva.

Kristen Stewart y Robert Pattinson en la saga que los lanzó a la fama.

Crepúsculo vuelve a encender las salas de cine. Estrenada en 2008 y dirigida por Catherine Hardwicke, la película basada en la novela de Stephenie Meyer no solo inauguró una saga multimillonaria sino que redefinió lo que el gran público esperaba de un romance adolescente, fusionando melodrama, fantasía y atmósfera gótica con una intensidad que marcó a toda una generación.

Con Kristen Stewart y Robert Pattinson en los roles que los lanzarían a la fama internacional, la película sigue la extraña conexión entre Bella Swan -una adolescente recién llegada a un lluvioso pueblo del noroeste estadounidense- y Edward Cullen, un enigmático joven que guarda un secreto imposible. El magnetismo entre ambos se convirtió rápidamente en un sello de la saga, alimentando conversaciones, fanáticas devociones y un renovado interés por el romance sobrenatural en el cine.

image Crespúsculo, un romance de vampiros profundamente sincero Crepúsculo logró transformar un éxito literario en un fenómeno cinematográfico global. Su estreno recaudó más de 400 millones de dólares en el mundo y dio pie a cuatro secuelas que dominaron la taquilla durante casi un lustro, además de una banda sonora que se volvió inseparable del universo emocional de la saga.

Como no siempre ocurre, el éxito comercial fue de la mano de una seguidilla de elogios de parte de la crítica. Manohia Dargis escribió en las páginas del New York Times: “Un romance de vampiros profundamente sincero y abiertamente simple”. “Todo está empapado de un romanticismo aparatoso y hermoso”, destacó por su parte Oti Rodríguez en Diario ABC. “La película es exuberante y bella” anotó en tanto el gran Roger Ebert.

Este 29 de enero, el reencuentro con Crepúsculo no es solo un viaje nostálgico: es la oportunidad de ver en pantalla grande una película que dejó huella y que todavía hoy sigue despertando pasiones, debates y memorias compartidas.

