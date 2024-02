¿Cuáles son las películas con los finales más intrigantes?

Las películas de Christopher Nolan

No ocupan el primer puesto, pero con cuatro entradas diferentes entre los diez primeros se encuentran las películas de Christopher Nolan. El director británico, que esta semana ganó un BAFTA por su trabajo al frente de Oppenheimer, domina la lista, con Inception en cuarto lugar, Oppenheimer en quinto, Interstellar en sexto y Memento en octavo.

La inclusión de Oppenheimer, así como de Barbie, que ocupa el puesto número siete, puede simplemente indicar su presencia omnipresente en el espíritu de la época durante los últimos 12 meses, pero no sorprende ver a Inception reclamando una posición tan alta.

El drama de acción y ciencia ficción de 2010 también está protagonizado por DiCaprio como un ladrón profesional que se infiltra en el subconsciente de sus objetivos para robar o plantar información. En una narrativa notoriamente multicapa, la película termina en un momento de incertidumbre, cuando el personaje Cobb de DiCaprio regresa a casa después de pasar un largo tiempo en el limbo. Tiene la oportunidad de utilizar un trompo para comprobar si realmente ha vuelto a su "realidad", pero la película termina antes de que el trompo tenga la oportunidad de frenar.

También ocupan un lugar destacado en la lista el thriller neo-occidental de 2007 de los hermanos Coen, No Country For Old Men, y el horror psicológico de Mary Harron de 2000, American Psycho.

La lista completa de películas con finales para pensar