¿Esta confirmada la temporada 2 de El Pingüino?

HBO no ha anunciado oficialmente si El Pingüino volverá para una segunda temporada. El programa se anunció originalmente como una miniserie, preparando el terreno para la próxima secuela de The Batman, pero la recepción positiva parece haber hecho posible una continuación.

¿Cuándo podría estrenarse la temporada 2?

Si HBO sigue adelante con una segunda temporada, es probable que no se estrene hasta dentro de unos años. Los eventos de El Pingüino fueron diseñados para preparar el terreno para The Batman: Parte 2, cuyo estreno está previsto para octubre de 2026, por lo que cualquier secuela probablemente se estrene después de esta fecha.

The-Penguin.webp Colin Farrell luce irreconocible en el El Pingüino.

¿Qué ha dicho Colin Farrell sobre su regreso?

Si bien Colin Farrell parecía haber terminado con el papel antes del debut de la serie, comentando que "quería que terminara" debido al intenso maquillaje requerido, parece que el actor ha cambiado de opinión a la luz de la popularidad del programa.

Cuando The Hollywood Reporter le preguntó si volvería para una segunda temporada, Farrell dijo: "Si hay una gran idea [para la segunda temporada], y la escritura es realmente enérgica y tan fuerte o más fuerte en la página que en la primera temporada, por supuesto que lo haría".

Añadió: “Para mí, el listón del éxito no es muy alto. Se trata de ‘¿le gusta a la mayoría de la gente?’ –simplemente la simplicidad de eso. Me encanta estar en cosas que son aprobadas por la crítica –es mucho mejor que la alternativa–, pero he estado en el medio el tiempo suficiente [para saber] que es el público el que realmente es el crítico más importante”.

Farrell explicó su postura durante una entrevista con RadioTimes.com, donde dijo que estaría "absolutamente" dispuesto a regresar.

“Solo se pensó como una serie limitada de ocho horas, pero ha ido bastante bien y me imagino que cuando las cosas suelen ir bien, la gente tiende a querer volver a verlas”.

Farrell añadió: “Así que si [ el director de The Batman] Matt [Reeves] quiere hacer una segunda temporada, seguro que lo consideraría, sí. [Pero] al final de esta ya estaba harto. Sé que me quejaba de no haber tenido suficiente en la primera película, pero ahora estoy bien. He estado en la mesa bastante tiempo. Fue increíble, pero es algo muy importante”.

¿Qué han dicho los creadores sobre una posible temporada 2?

En una entrevista con The Hollywood Reporter, el director de The Batman, Matt Reeves, quien se desempeñó como productor ejecutivo, dijo que están considerando muchas ideas sobre cómo podría desarrollarse otro spin-off televisivo en este universo.

“Todo está sobre la mesa”, dijo Reeves. “Pero al final del día, sentimos que hay más historias que contar en este mundo. Así que yo y [la showrunner] Lauren y [el productor Dylan Clark] y Colin [Farrell] estamos hablando y estamos tratando de averiguar lo que sea, tiene que profundizar en esto de una manera que se sienta merecida como lo fue esta vez”.

Mientras tanto, la showrunner Lauren LeFranc se hizo eco de un sentimiento similar en The Direct: “Quiero decir, lo pusimos todo sobre la mesa. Creo que para hacer una segunda temporada, tenemos que sentir que podemos superarnos a nosotros mismos. Tenemos que sentir que hay algo más allí en lo que realmente profundizar. Quiero decir, realmente me preocupo por todos estos personajes, incluso si son personas terribles ".