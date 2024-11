Colin Farrell habló sobre la posibilidad de hacer una segunda temporada de "El Pingüino"

“Para mí, el listón del éxito no es muy alto. Se trata de ‘¿Le gusta a la mayoría de la gente?’, simplemente de la simplicidad de eso. Me encanta participar en películas que reciben la aprobación de la crítica, es mucho mejor que la alternativa, pero he estado en el medio el tiempo suficiente [para saber] que es el público el que realmente es el crítico más importante”.

El éxito de El Pingüino

A lo largo de ocho episodios, El Pingüino narra el brutal ascenso al poder del jefe del hampa Oz Cobb. El programa se concibió originalmente como una serie limitada destinada simplemente a unir la película de 2022 del creador Matt Reeves, The Batman, con su próxima secuela de 2026, The Batman Parte II. Pero el éxito masivo ha hecho que Reeves y la showrunner Lauren LeFranc estén en conversaciones con HBO para continuar con el proyecto. (No serían los primeros en seguir este arco reciente: The White Lotus de HBO y Shogun de FX pasaron de ediciones limitadas a programas continuos después de que tuvieron éxito con el público).

Sin embargo, para Farrell, regresar a Ciudad Gótica tendría un costo. El problema no es solo el laborioso maquillaje, sino también transformarse en un gánster obeso con acento neoyorquino y un estado mental muy oscuro. Para lograr ese cambio, el actor adoptó un enfoque un poco metódico, permaneciendo en el personaje todo el tiempo que estuvo en el set. Así como los fanáticos de el Pingüino en las redes sociales han dicho que se olvidan de Farrell cuando Cobb está en pantalla, algunos de sus coprotagonistas han dicho que apenas conocieron al Farrell de la vida real; incluso usaba un pasamontañas cuando no estaba maquillado para ocultar su rostro.