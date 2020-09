Belloso: personajes en cuarentena para espectadores en cuarentena

Carlos Belloso: En lugar de referirse al habitante habla del habitante en pandemia y me pareció que iba a ser muy eficaz en los tiempos que corren. Son varios personajes, alguien que viene del futuro, un plomero que va por las cloacas, una mujer que enseña tejido, un científico disparatado que habla sobre la muerte y las personalidades múltiples, etc. Todo hecho dentro de una estructura metálica de uno de ancho por dos de alto de lo que se puede intuir una construcción antropomórfica con la medida de todos los lugares a los que se puede acceder: puertas, heladeras, una cama, un plasma, un lavarropas, un ascensor. Toda esa estructura la muevo como mobiliario y parte de los objetos que integran la casa en cuarentena. Siempre desde el humor los personajes están presionados en esta cuarentena y se expresan con ironía. Además hay algunas canciones y ventriloquía, que hago hace poco tiempo tímidamente. Mi muñeco me venía pidiendo salir y lo hace en estos tiempos, sale de la valija y yo le digo que se cuide porque se puede infectar.

P.: ¿Qué puede decir de un debut en una sala sin público y por streaming?

C.B.: Es algo que posibilita trabajar, ir para adelante, pero coincido con algunos actores que dicen que es peligroso por el contagio. Creo que hay que hacerlo con todos los cuidados para ir saliendo del estancamiento de trabajo, los actores en seis meses no percibimos un solo peso para pagar cosas básicas. Y creo que hay que agudizar el ingenio para poder expresarse en los formatos que sea para mitigar la angustia de no poder hacer teatro, donde el acercamiento y contacto es fundamental. Voy a ver una obra porque tengo a alguien pegado, codeándome, riéndose o emocionándose, y no a un metro y medio. Eso se extraña mucho , hay que hacer cualquier tipo de cosa para expresarse y para que el público siga viendo a sus actores haciendo a pesar de todo, porque la vida sigue.

P.: ¿Cómo conviven en el streaming una obra de teatro con películas mainstream de Netflix y otras?

C.B.: El público elige y hay días en que quiere ver a sus actores con sus mensajes directos. Mi streaming tiene actualidad acorde con los tiempos que corren, más allá de ver una buena película que se hizo en otro tiempo. La competencia está.