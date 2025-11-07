Daddy Yankee y su regreso con Bizarrap: de cuánto es la millonaria fortuna del rey del reggeaton

Con más de tres décadas de carrera y éxitos, el creador de "Gasolina" se ubica entre los músicos latinos más ricos del mundo.

La Session #0/66 marca el regreso de Daddy Yankee, que vuelve al estudio sin perder el ritmo que lo convirtió en leyenda.

El rey de reggeaton está de vuelta. Después de anunciar su retiro en 2022 y de volcarse a la música cristiana, Daddy Yankee sorprendió con su regreso junto a Bizarrap , en la Music Session #0/66 , una colaboración que reavivó la nostalgia de quienes crecieron con sus hits.

En sólo un par de horas, el video tuvo millones de reproducciones y volvió a posicionar su nombre entre las tendencias, demostrando que su legado sigue tan vigente como en los años de "Gasolina" o "Rompe" . Así, entre discos, giras agotadas y colaboraciones con marcas de lujo, el artista puertorriqueño logró acumular una fortuna millonaria en más de tres décadas de carrera.

Raymond Ayala Rodríguez nació el 3 de febrero de 1977 en Río Piedras, Puerto Rico . Su padre era percusionista en una banda de salsa, así que desde chico mostró interés por la música , aunque también soñaba con ser beisbolista profesional . Sin embargo, este deseo se desvaneció a sus 17 años, cuando recibió un disparo en la pierna , que lo dejó fuera del deporte y cambió su destino para siempre.

A partir de entonces, Daddy Yankee volcó su energía en los estudios de grabación. Empezó a componer, participó en producciones locales y se convirtió en una de las primeras figuras del naciente movimiento urbano, que mezclaba rap con ritmos caribeños, lanzando su primer disco, "No Mercy" , en 1995.

El gran salto llegó en 2004 , con el álbum " Barrio Fino" , que incluye "Gasolina". Esa canción no sólo cambió su carrera, sino que también definió el reggaetón como género global. Después llegarían otros éxitos como "Lo que pasó, pasó", "Llamado de emergencia" , "Shaky Shaky" y "Con calma", que acumulan de millones de reproducciones en YouTube y Spotify.

Daddy-Yankee-02.jpg

En 2022, luego de casi treinta años en los escenarios, anunció su retiro definitivo, asegurando que quería “dedicar su vida a servir a Dios”. Así comenzó una nueva etapa vinculada a la fe cristiana, participando en encuentros religiosos, predicando en eventos y componiendo música espiritual. Incluso se presentó en el Estadio Chacarita Juniors y el microestadio del Parque Eva Perón de Lomas de Zamora.

Patrimonio actual de Daddy Yankee

A lo largo de su carrera, Daddy Yankee acumuló una fortuna de 100 millones de dólares, según el sitio Celebrity Net Worth. Su patrimonio no solo proviene de la venta de discos y giras mundiales, sino también de negocios paralelos: fue productor, empresario discográfico, inversionista y dueño de su propio sello llamado "El Cartel Records".

Además, participó en campañas publicitarias para marcas internacionales, protagonizó películas como "Talento de barrio" y fue jurado en programas televisivos.

Sin embargo, en los últimos meses, su vida privada también estuvo en el centro de la atención por una disputa legal con su exesposa y exrepresentante, Mireddys González, por los derechos comerciales del nombre “Daddy Yankee” y las siglas “DY”. A pesar de estos conflictos, el artista mantiene un nivel de vida alto, con propiedades en Puerto Rico y Miami, y una posición consolidada entre los músicos más ricos.

daddy yankee esposa

Bizarrap y Daddy Yankee lanzaron la Music Session #0/66

El 5 de noviembre Bizarrap y Daddy Yankee lanzaron la esperada BZRP Music Session #0/66. Desde su estreno, el video superó las 7.8 millones de reproducciones en YouTube y se ubicó en los primeros puestos en Spotify y Apple Music.

El tema fusiona mambo, reggaetón y el estilo moderno característico del productor argentino. Además, la canción evoca los sonidos de los 2000, la época dorada del género urbano, con una letra cargada de referencias personales y bíblicas.

“Si me preguntan, a nadie yo le debo. Cuando me vaya de aquí nada me llevo. Solo me voy con un amor verdadero”, canta el puertorriqueño, en una clara alusión a su fe.

Daddy Yankee Bizarrap

La sesión rompe con la numeración habitual de las BZRP Sessions (por eso lleva el número 0), simbolizando un nuevo comienzo. En redes, Bizarrap expresó su emoción con un mensaje poco habitual en él: “Nunca escribo en esta publicación, pero esto es un sueño. Esto para mí, el más grande. Gracias por todo a todos”, escribió junto a un fragmento del videoclip.