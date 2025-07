Damon Albarn reveló que estuvo haciendo nueva música: "El próximo disco de Gorillaz está en cuatro idiomas"

El líder de Gorillaz declaró a The Sun que ha estado trabajando arduamente desde el regreso de Blur, y comentó a la publicación que "había muchísimas cosas sucediendo" tras su reunión. "Estaba haciendo una ópera en París y empezando a grabar el nuevo disco de Gorillaz", añadió. "Ha sido una locura, de verdad. Pero el mundo se ha vuelto loco, así que no me parece extraño en absoluto".