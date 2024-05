Dan Schneider demanda a los creadores de la serie documental "Quiet On Set"

Dan Schneider , exshowrunner y productor de Nickelodeon , está demandando a los creadores de Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV por difamación.

Schneider, quien escribió y produjo muchos programas de televisión infantiles populares en los años 90 y principios de los 2000, incluidos Kenan & Kel, Drake & Josh y The Amanda Show , afirma que el documental implicaba falsamente que abusó sexualmente de niños actores en los programas.

Según TMZ , los abogados de Schneider afirman: "Schneider no tenía conocimiento de su abuso, no fue cómplice del abuso, condenó el abuso una vez que fue descubierto y, lo más importante, no fue un abusador sexual de niños".

La demanda de Schneider

Hablando sobre el motivo de su demanda, Schneider dijo a TMZ : "Fueron más allá de informar la verdad e insinuaron falsamente que estuve involucrado o facilité crímenes horribles por los cuales depredadores de niños reales han sido procesados y condenados".

Según los informes, Schneider admite que se comportó mal con sus colegas y miembros del elenco, pero insiste en que esto no estuvo relacionado de ninguna manera con el abuso sexual infantil.

Explicó: “No tengo ninguna objeción a que nadie destaque mis fracasos como jefe, pero está mal inducir a error a millones de personas a la falsa conclusión de que estuve involucrado de algún modo en actos atroces como los cometidos por depredadores de niños”.

Schneider dijo que la serie documental "destacó los errores que cometí y el mal juicio que exhibí durante mi tiempo en Nickelodeon, la mayoría de los cuales ocurrieron hace décadas durante mis inicios como productor, trabajando en programas para Tollin/Robbins Productions".

Y añadió: “No hay duda de que a veces fui un mal líder. Me disculpo sinceramente y me arrepiento por ese comportamiento, y seguiré asumiendo la responsabilidad por ello”.

Según se informa, está demandando por difamación, alegando que ha sufrido pérdidas financieras y angustia mental como resultado del programa, y pide una indemnización por daños y perjuicios no especificados.

Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV esta disponible en Max.