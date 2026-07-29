Xlov, el fenómeno del K-pop llega por primera vez a la Argentina: cómo y dónde comprar las entradas + Agregar ámbito en









El show es parte de su primera gira por Latinoamérica en 2026, un recorrido que marcará un momento clave en la expansión internacional del grupo y que también incluirá presentaciones en México, Perú y Chile.

La banda surcoreana llega en noviembre al C Art Media.

El grupo surcoreano Xlov confirmó su esperada llegada a Buenos Aires como parte de su primera gira por Latinoamérica en 2026, un recorrido que marcará un momento clave en la expansión internacional del grupo y que también incluirá presentaciones en México, Perú y Chile.

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La cita con el público argentino será el 25 de noviembre en C Art Media, donde los seguidores tendrán la oportunidad de vivir por primera vez en vivo la energía y propuesta artística de una de las agrupaciones emergentes que más conversación ha generado dentro de la nueva generación del K-pop.

Cómo y dónde comprar las entradas para el show de Xlov en Argentina Preventa exclusiva Banco Galicia a partir del lunes 3 de agosto a las 13 hs con todas las tarjetas Visa y Mastercard. Venta general a partir del martes 4 de agosto a las 13 hs. Entradas únicamente a través de www.passline.com.

Desde su debut en 2025, Xlov ha llamado la atención de la industria musical por presentar un concepto genderless, una propuesta que apuesta por la libertad de expresión y rompe con las convenciones tradicionales del género. A través de una identidad visual sofisticada, una estética andrógina y una visión artística contemporánea, el cuarteto ha logrado construir una personalidad propia que despierta el interés de seguidores y medios especializados alrededor del mundo.

Integrado por Wumuti, Rui, Hyun y Haru, el grupo debutó con el sencillo “I’mma Be”, al que posteriormente se sumaron los lanzamientos de “I ONE” y “UXLXVE”, consolidando una propuesta musical que combina pop, performance y una fuerte identidad visual.

La presentación en Buenos Aires forma parte del primer acercamiento de Xlov con el público latinoamericano, una región donde el K-pop continúa creciendo a pasos agigantados y donde miles de seguidores han acompañado el desarrollo del grupo desde sus primeros lanzamientos. Con esta gira, la banda busca fortalecer ese vínculo directo y ofrecer un espectáculo inolvidable que refleje la esencia de su proyecto artístico.

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