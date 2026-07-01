Danny Glover reveló que lleva varios años luchando contra la enfermedad de Alzheimer

El actor estadounidense habló abiertamente sobre cómo enfrenta la enfermedad, el apoyo de su familia y su deseo de seguir disfrutando de la vida pese al diagnóstico.

Danny Glover , la estrella de 79 años de Arma Mortal , reveló que lleva varios años luchando contra la enfermedad de Alzheimer .

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En una entrevista con el portal People, el actor estadounidense habló abiertamente sobre cómo enfrenta la enfermedad, el apoyo de su familia y su deseo de seguir disfrutando de la vida pese al diagnóstico.

"No siento que sea el final de mi vida. Hay trabajo por hacer" , afirmó el intérprete, quien explicó que todavía está aprendiendo a aceptar la enfermedad, pero que mantiene la convicción de seguir adelante.

El actor también dejó un mensaje para otras personas que atraviesan una situación similar: "Todavía tengo a mi hija, tengo amigos. Solo quiero decir que la vida continúa".

La hija del actor, Mandisa Glover, contó que comenzó a notar cambios en la memoria de su padre durante 2022. Acostumbrado a recordar con precisión detalles de décadas atrás, el intérprete empezó a olvidar partes de historias familiares que antes relataba sin dificultad.

"Creo que a veces es consciente y otras veces no", comentó Mandisa sobre el estado actual del actor.

Marty Glover, hermano del intérprete, también habló sobre el impacto que ha tenido la enfermedad en la familia. "Ves el deterioro y piensas: 'Vaya'. A veces te embarga la emoción. Es duro, porque no quieres que nadie pase por esto", confesó.

Tras realizarse diversas evaluaciones médicas, Danny Glover recibió el diagnóstico de Alzhéimer en 2023.

Desde entonces, el actor afronta la enfermedad acompañado por su hija, su hermano Marty y un equipo de cuidadores que lo apoyan en su vida cotidiana.

Durante la entrevista, Glover reconoció que aceptar el diagnóstico ha sido un proceso complejo.

"Aún no acepto completamente todo esto", confesó. "Hay momentos en los que recuerdas cosas que te confirman que todavía puedes hacerlo. Y hay recuerdos que nunca voy a olvidar".

Su familia explicó que decidió compartir públicamente su experiencia porque considera importante dar visibilidad al Alzhéimer y transmitir un mensaje de esperanza a otras personas que viven con la enfermedad.