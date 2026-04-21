Dante Ortega, nieto de Palito Ortega, habló de todo y reveló: "Le pedía a Dios, '¡por favor dejá de hacerme gay!'"

El joven actor y cantante repasó su historia personal, su vínculo familiar y las dificultades que atravesó para aceptarse.

Dante Ortega , integrante de una de las familias más conocidas del espectáculo argentino, decidió contar una parte muy sensible de su vida. En distintas entrevistas recientes, el nieto de Palito Ortega se mostró sin filtro y abordó tanto su identidad como los vínculos que lo marcaron.

El joven artista, que viene construyendo su propio camino entre la música y la actuación , puso en palabras experiencias que durante años mantuvo en silencio. Entre ellas, recordó momentos de confusión y angustia vinculados a su orientación sexual en la adolescencia.

Con un tono directo, incluso por momentos crudo, Dante habló de su crianza, de las expectativas familiares y de cómo fue procesando lo que le tocó vivir. “ Le pedía a Dios que me cambiara ”, contó, dejando entrever la presión interna que sentía en ese entonces.

Uno de los puntos más comentados fue su vínculo con su padre, Sebastián Ortega. Lejos de apoyarse en el peso del apellido, Dante dejó en claro que el camino no fue sencillo. Según contó, en un momento buscó la posibilidad de trabajar con él, pero la respuesta no fue la que esperaba. “ Mi papá no quiso trabajar conmigo ”, reveló. La decisión, lejos de romper el vínculo, parece haber sido interpretada con el tiempo desde otro lugar. Dante sostuvo que entendió que debía construir su carrera por sus propios medios, sin depender de contactos familiares.

“ No lo necesito para ser quien quiero ser ”, agregó, marcando una postura de independencia. En ese sentido, reconoció que pertenecer a una familia tan conocida puede ser un arma de doble filo: abre puertas, pero también genera prejuicios.

Bullying por su orientación sexual

Otro de los momentos más fuertes de su testimonio estuvo ligado al bullying que sufrió durante su adolescencia. Dante relató que desde chico percibía que era diferente y que eso lo exponía a comentarios y situaciones incómodas.

dante ortega Instagram Dante Ortega

“Me sentía muy solo”, recordó. En ese contexto, aparecieron pensamientos atravesados por la culpa y la confusión, que lo llevaron incluso a rezar para cambiar su orientación. La frase que dio título a la entrevista sintetiza ese momento: un pedido desesperado que hoy mira con distancia.

Hubo etapas de negación, miedo al rechazo y una fuerte carga emocional. También influyó el entorno, donde no siempre encontraba espacios de contención. Con el tiempo, logró reconstruir esa relación consigo mismo. “Hoy estoy en paz con quien soy”, expresó, aunque dejó en claro que el camino tuvo momentos duros y que todavía hay heridas que se van acomodando de a poco.

Otros momentos destacados de la entrevista con Dante Ortega

Además de estos temas, Dante habló de su presente artístico y de cómo se proyecta a futuro. Contó que la música ocupa un lugar central en su vida y que es una vía para expresar lo que muchas veces no puede decir en palabras.

También se refirió a su familia con una mezcla de cariño y realismo. Si bien reconoce el legado de figuras como Palito Ortega, dejó entrever que su generación busca construir una identidad propia, menos atada a lo que se espera. Hubo espacio incluso para cierta autocrítica. “Me exigí demasiado”, dijo al recordar sus primeros pasos, marcados por la necesidad de validación. En ese punto, admitió que todavía está aprendiendo a bajar esa presión.