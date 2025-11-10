Preocupación por la salud de Palito Ortega: "No está para volver"







El cantante suspendió el fin de semana conciertos en Paraná y Tandil ya que aún no se recuperó de su cuadro de herpes zóster.

Ramón "Palito" Ortega.

Luego de que Ramón "Palito" Ortega cancelara dos conciertos, esta vez, en Paraná y Tandil por "motivos de fuerza mayor", se despertó una gran preocupación entre los fanáticos por la salud del músico de 84 años.

En este marco, la hija del cantante, la actriz Julieta Ortega aclaró que su padre aún no está en condiciones de subirse al escenario: "No volvió todavía. O sea, le pusieron fechas, pero todavía no está para volver. Sigue muy, muy dolorido", explicó en diálogo con Teleshow.

Ortega tuvo herpes zóster, lo cual le generó ampollas en su rostro, aunque también lo aquejan malestares propios de la edad. De todas formas, su hija aclaró que ya "está bien de las amplollas en la cara que salen con el herpes zóster" aunque enfatizó que "está todavía muy dolorido".

En el pasado, Palito reconoció estar afrontando dificultades de salud: “Bueno, sí, estoy medio cachuzo, pero, ¿qué va a ser?”, expresó antes de relatar los síntomas que padece en una entrevista con Radio Mitre Córdoba.

Palito Ortega debió cancelar dos shows En detalle, el artista iba a presentarse este domingo 9 en Paraná, para luego decir presente en Tandil, el jueves 13. El entorno del artista comunicó las cancelaciones a través de su cuenta oficial de X y adjudicó que la decisión debió ser tomada por "motivos de fuerza mayor".

Por su parte, desde la productora responsable de la organización del evento en el Centro de Convenciones de Paraná detallaron que la decisión fue tomada a raíz de las dificultades de salud del cantante. En su comunicado, lamentaron la situación y subrayaron que lo más importante en esta situación es el bienestar de Palito Ortega. En cuanto al procedimiento para la devolución de entradas, las distintas organizaciones de los eventos establecieron diferentes mecanismos - según el método de pago utilizado - que fueron comunicados a través de canales oficiales.

