Paramount+ confirmó la fecha de estreno de la última temporada de "Yellowjackets" + Agregar ámbito en









La serie creada por Ashley Lyle y Bart Nickerson nominada a los premios Emmy, regresa para su cuarta y última temporada.

La serie llega a su fin en su cuarta temporada.

Yellowjackets, la serie nominada a los premios Emmy, regresa para su cuarta y última temporada el viernes 20 de noviembre, exclusivamente en Paramount+.

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Mientras los sobrevivientes se apresuran a ocultar sus pecados antes de que llegue el rescate, un antiguo amor HD regresa a la ciudad con planes propios. Resulta que no todos los regresos al hogar son alegres, y este va a doler.

De qué trata Yellowjackets Creada por Ashley Lyle y Bart Nickerson, Yellowjackets es la saga de un equipo de jugadoras de fútbol de secundaria extremadamente talentosas que se convierten en las (des)afortunadas sobrevivientes de un accidente aéreo en las profundidades de la remota naturaleza del norte. A partes iguales, una épica de supervivencia, una historia de terror psicológico y un drama de crecimiento, la serie narra su descenso desde un equipo complicado pero próspero hasta clanes salvajes, mientras también sigue las vidas que intentaron reconstruir casi 25 años después, demostrando que el pasado nunca es realmente pasado y que aquello que comenzó en la naturaleza está lejos de terminar.

La cuarta temporada está protagonizada por las nominadas al Emmy Melanie Lynskey (Castle Rock) y Christina Ricci (Z: The Beginning of Everything); Tawny Cypress (Unforgettable); Sophie Nélisse (The Book Thief); Jasmin Savoy Brown (The Leftovers); Sophie Thatcher (Heretic); Samantha Hanratty (Shameless); Courtney Eaton (Mad Max: Fury Road); Liv Hewson (Santa Clarita Diet); Warren Kole (Shades of Blue); Kevin Alves (Locke & Key); Sarah Desjardins (The Night Agent); Nia Sondaya (Heart Shot); Jenna Burgess (Lies Between Friends); y la ganadora de dos premios de la Academia Hilary Swank (Million Dollar Baby).

Yellowjackets cuenta con la producción ejecutiva de Ashley Lyle y Bart Nickerson. Ambos son también los showrunners. Drew Comins, de Creative Engine, también se desempeña como productor ejecutivo, junto con Jonathan Lisco, Jeff W. Byrd, Sarah L. Thompson, Ameni Rozsa y Julia Bicknell. La serie es una producción de Lionsgate Television para Showtime.

Todas las temporadas anteriores de Yellowjackets están disponibles para ver ahora en streaming y bajo demanda en Paramount+.

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