El elenco de "Sons of Anarchy" se reúnen para una nueva serie creada por su protagonista Charlie Hunnam

La serie retratará versiones ficticias del elenco de la serie reunidas en una convención de fans más de una década después del final de la serie.

El elenco de Sons of Anarchy se reúne para una serie con temática metacinematográfica en la que interpretan versiones ficticias de sí mismos.

Charlie Hunnam , quien interpretó al protagonista Jax Teller en la serie, ha creado y desarrollado Legends , una nueva aventura de ficción en la que comparte pantalla con el resto del elenco de la serie: Ron Perlman, Katey Sagal, Maggie Siff, Mark Boone Junior, Tommy Flanagan, Kim Coates y Theo Rossi .

Según un informe de Deadline, el creador de la serie original, Kurt Sutter , no está involucrado en el proyecto, pero le ha dado su visto bueno.

La miniserie será desarrollada por la cadena estadounidense FX, aunque las fechas de emisión y el resto del reparto aún no se han anunciado.

La serie retratará versiones ficticias del elenco de Sons of Anarchy reunidas en una convención de fans más de una década después del final de la serie. Según el artículo, "la línea entre la vida y el arte se desdibuja cuando la fracturada hermandad se enfrenta a una amenaza del mundo real mucho más peligrosa que cualquier cosa que hayan enfrentado en su serie".

A lo largo de los años, ha habido numerosas series donde los actores interpretan versiones ficticias de sí mismos, a menudo con fines cómicos. Matt LeBlanc, protagonista de Friends, se interpretó a sí mismo en los episodios cómicos, mientras que Larry David, productor de Seinfeld, creó la aclamada serie Curb Your Enthusiasm basándose en una versión exagerada de su realidad, allí mismo hubo una especie de reunión de Seinfeld con el regreso del elenco de la serie.

Sons of Anarchy se emitió entre 2008 y 2014 y narraba las peripecias de un club de motociclistas fuera de la ley con sede en California. Durante sus siete temporadas, fue un éxito de audiencia y recibió cinco nominaciones a los premios Emmy. Una serie derivada, Mayans MC, se emitió entre 2018 y 2023.

Sons of Anarchy y Mayans MC están disponibles para ver en Disney+.