De Frank Sinatra a Michael Jackson: Quincy Jones, la leyenda que cambió la historia de la música con "Thriller"

Educado en el mundo del jazz, Jones se convirtió en una de las figuras más formidables de la música pop. Ganó seis de sus 28 premios Grammy por su álbum de 1990 “Back on the Block” y fue galardonado en tres ocasiones como productor del año.

Para muchos, probablemente sea más conocido por sus colaboraciones como productor de Michael Jackson , colaboraciones que comenzaron en 1979 con el exitoso disco solista del cantante, "Off the Wall" , que vendió aproximadamente 20 millones de copias a nivel internacional.

En 1985, Jones fue noticia internacional como productor de “We Are the World” de USA for Africa, el sencillo dedicado al alivio de la hambruna en África; Jackson fue coautor de la canción con Lionel Richie y lideró su elenco estelar de vocalistas.

Quincy Jones, de la música a dominar la industria del entretenimiento

Nacido como Quincy Delight Jones Jr. en Chicago. De niño empezó a tocar la trompeta, su instrumento principal. A los 10 años, su familia se mudó a Seattle; allí, siendo un músico novato de 14 años, conoció a Ray Charles, de 17 años.

A los 18 años, después de estudiar en la Berklee School of Music de Boston, Jones estaba de gira con la big band de Lionel Hampton en una sección de trompetas que incluía a Art Farmer y Clifford Brown. A principios de los años 50, perfeccionó sus dotes de arreglista escribiendo partituras para el trompetista Clark Terry (un importante mentor de sus primeros años), Count Basie, Dinah Washington y muchos otros. Hizo su debut como líder en 1953 en un octeto codirigido por el baterista Roy Haynes.

Después de trabajar como director de banda para la big band patrocinada por el Departamento de Estado de Dizzy Gillespie y de trabajar en ABC-Paramount y en Barclay Records de Francia, Jones armó una orquesta interna en Mercury Records. Aunque un grupo de gira posterior fracasó económicamente, la asociación le permitió conseguir un puesto en A&R en Mercury; en 1964, Jones era vicepresidente del sello, donde produjo los grandes éxitos de la cantante pop Leslie Gore.

Entre 1959 y 1960, arregló un par de los mejores álbumes de Charles: “The Genius of Ray Charles” y “Genius + Soul Jazz”. Recibió su primer Grammy en 1964 por su arreglo de “I Can't Stop Loving You”, la exitosa versión de Charles de la melodía country de Don Gibson.

image.png Ray Charles junto a Quincy Jones.

A instancias de Sidney Lumet, Jones escribió la banda sonora del drama de 1964 del director The Pawnbroker. Ese encargo —el primero para un músico negro— le permitió conseguir prestigiosos trabajos de composición en largometrajes como A sangre fría, En el calor de la noche (que incluía una canción principal de Ray Charles), The Italian Job, Bob and Carol and Ted and Alice y The Getaway.

A mediados de los años 60, Jones estableció una relación de trabajo con Frank Sinatra. Realizó los arreglos para un par de álbumes en los que el vocalista colaboraba con la orquesta de Count Basie: “It Might as Well Be Swing” (1964) y el concierto en vivo “Sinatra at the Sands” (1966).

En 1969, Jones inició una rentable asociación como artista con A&M Records, para la que grabó nueve álbumes de estudio. Obtuvo tres premios Grammy por su trabajo de jazz-pop en el sello; en 1974, el álbum de A&M “Body Heat” se convirtió en el álbum que más alto llegó a las listas de éxitos de su carrera, llegando al puesto número 8. En 1977, lanzó un álbum de su banda sonora para la miniserie de ABC de gran audiencia “Roots” en el sello; alcanzó el puesto número 21 en la lista de álbumes pop.

El socio perfecto de Michael Jackson

Si bien Jones trabajó a lo largo de los años como productor para artistas como Aretha Franklin, los Brothers Johnson, George Benson y Chaka Khan, fue su trabajo con Michael Jackson lo que lo impulsó al estrato más selecto de la industria musical.

En 1978, Jones trabajaba como supervisor musical en la adaptación cinematográfica del director Lumet del éxito de Broadway The Wiz, en la que Jackson interpretaba al Espantapájaros. Mientras se producía la película, Jackson (que acababa de firmar un contrato como solista con Epic Records) pidió consejo a Jones sobre posibles productores para su próximo álbum. Después de proporcionarle al cantante una lista de posibles productores, Jackson contrató a Jones para el trabajo.

image.png La relación entre Michael Jackson y Quincy Jones fue una de las más exitosas de la música.

La fenomenal asociación Jones-Jackson, que duró una década, dio como resultado tres álbumes multiplatino (incluido el éxito mundial sin precedentes y aún inigualable “Thriller”), 18 éxitos pop top 10 (incluidos 10 sencillos número 1) y cuatro premios Grammy para Jones.

En enero de 1985, cuando Jackson estaba en su apogeo, Jones grabó “We Are the World” con un elenco de solistas que incluía también a Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Willie Nelson, Diana Ross y Ray Charles. El sencillo benéfico vendió aproximadamente 20 millones de copias en todo el mundo y sumó tres premios Grammy más, incluido uno a la grabación del año, al currículum de Jones.

En 1980, Jones fundó Qwest Records, una empresa conjunta con Warner Bros. Records. El sello editó la banda sonora compuesta por Jones para El color púrpura de Steven Spielberg y contrató a artistas como George Benson, Tevin Campbell, New Order y, brevemente, Sinatra (cuyo álbum de 1984 “LA Is My Lady” fue arreglado por Jones). Pero su director ejecutivo se convirtió en su artista más destacado.

El álbum de Jones para Qwest de 1989, "Back on the Block", un álbum repleto de estrellas que unía a Jones con leyendas como Miles Davis, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan y Ray Charles y jóvenes talentos como Ice-T y Big Daddy Kane, ganó una gran cantidad de premios Grammy y alcanzó el puesto número 9 en la lista de álbumes de Estados Unidos.

En 1993, Warner Bros. lanzó “Miles and Quincy Live at Montreux”, una presentación en vivo de 1991 del trompetista Davis y Jones del festival de jazz que le dio nombre en Francia, en la que Davis revisó composiciones originalmente arregladas en los años 50 por Gil Evans. Resultó ser la última grabación de la leyenda del jazz y recibió un Grammy en 1994.

Los últimos años de Quincy Jones

Los últimos lanzamientos en solitario de Jones fueron "Q's Jook Joint" (1995) y "Q Soul Bossa Nostra" (2010). El primero contó con una gran cantidad de veteranos del R&B y el jazz, jóvenes estrellas del hip-hop e incluso un invitado especial, Marlon Brando. El segundo álbum, que incluye nuevas grabaciones de material asociado con Jones, incluyó apariciones de artistas tan diversos como Jennifer Hudson, Amy Winehouse, Usher, Snoop Dogg, Wyclef Jean y Three 6 Mafia. Además de aparecer en el álbum de 2022 de The Weeknd "Dawn FM" y en el video musical de la canción "Out West" de Travis Scott y Young Thug, Jones solo ha producido o actuado como artista esporádicamente. Tras el lanzamiento de su documental homónimo de 2018, Jones colaboró con el productor Mark Ronson y la vocalista Chaka Khan en el sencillo que lo acompaña "Keep Reachin'".

Jones conmemoró su 90 cumpleaños en julio de 2023 con una celebración de dos noches en el lugar con artistas pasados y presentes con los que trabajó, desde la cantante Patti Austin hasta el compositor y multiinstrumentista Jacob Collier.

Jones recibió el Premio Leyenda de la Academia de la Grabación en 1991 y el Premio Trustees en 1989. Recibió los Honores del Centro Kennedy en 2001 y la Medalla Nacional de las Artes del Presidente Obama en 2011. Fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2013 como ganador del Premio Ahmet Ertegun junto con Lou Adler.

Casado y divorciado tres veces, le sobreviven seis hijas y un hijo. Entre ellas la reconocida actriz Rashida Jones (The Office).