El drama legal de Netflix que sorprendió a todos: personajes excéntricos e historias insólitas

Un extraño recorrido en el mundo de la Justicia que invita a reflexionar sobre su funcionamiento y situaciones.

La nueva serie de Netflix que está causando furor. Imagen: Netflix

Netflix volvió a sumar un título que rápidamente empezó a dar que hablar, esta vez dentro del género legal, donde las historias de justicia social y segundas oportunidades suelen encontrar un público fiel. La plataforma, que se destaca por incorporar producciones internacionales capaces de renovarse y sorprender, agrega ahora una serie surcoreana que mezcla humor, drama y emoción.

Con personajes tan excéntricos como entrañables y casos que desafían lo convencional, la serie se perfila como una de las incorporaciones más curiosas del mes. Un relato distinto dentro del catálogo global de la plataforma, que apuesta por ficciones con identidad propia. Hablamos de Pro Bono.

Pro Bono La nueva serie coreana de Netflix que está causando furor entre los espectadores. Imagen: Netflix De qué trata Pro bono, la joya de Netflix La historia arranca con Kang Dawit, un juez exitoso con fama, prestigio y miles de seguidores, cuya vida da un giro abrupto tras un escándalo que lo obliga a renunciar. De un día para otro, pasa de impartir justicia desde el banco más alto a trabajar como abogado de oficio: su nuevo rol será defender gratuitamente a quienes no pueden pagar un abogado.

Así, Kang Dawit se une a un equipo poco convencional de abogados dedicados al “pro bono” (la defensa legal al servicio del bien común), encabezado por Park Gippeum, una abogada idealista y apasionada por los derechos humanos. Juntos asumirán casos en los que las víctimas carecen de recursos, enfrentándose a corporaciones poderosas, desigualdades sociales y dilemas éticos que desafían su conciencia.

La serie combina ese trasfondo social con momentos de humor, humanidad y tensión, mostrando no sólo los desafíos de la justicia sino también la transformación personal: el camino de la redención, la empatía y la lucha por lo que es correcto, incluso cuando todo parece perdido.

